Эксперты назвали самые безопасные города мира 20.09.2018, 16:18

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Лидером рейтинга оказалась столица ОАЭ Абу-Даби.

Эксперты составили рейтинг самых безопасных в мире городов. Первое место досталось столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Мегаполис вот уже второй год занимает лидирующую позицию, пишет korrespondent.net.

В рейтинг также вошли 338 городов мира. По сравнению с прошлым годом, когда Абу-Даби также был на вершине перечня, мегаполис смог улучшить свои показатели.

В первую десятку самых безопасных городов также вошли Доха, Базель, Сингапур, Квебек, Осака, Токио, Берн, Мюнхен и Цюрих.