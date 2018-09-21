Под Спасским храмом в Полоцке нашли уникальное помещение 1 21.09.2018, 11:57

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Заказчик строительства подземелья, по мнению ученых, — сама святая Евфросиния.

В Полоцке под стенами Спасо-Преображенского храма XII века во время раскопок ученые обнаружили подвал, который когда-то засыпало при обрушении части постройки. Помещение — уникальное, ничего подобного в других церквях того времени эксперты не находили, сообщает tut.by со ссылкой на ОНТ.

Глубоко под землей, под скатными кирпичными сводами, находится комната размером более 10 квадратных метров. Это находка, которую никак не ожидали откопать археологи у стен Спасо-Преображенского храма. На тысячи километров вокруг — это первый пример подземного сооружения такого рода.

— Это абсолютно уникальная вещь, от Новгорода до Киева, от Полоцка до Владимира — мы никогда не встречали ничего подобного, — утверждает Евгений Торшин, заведующий сектором архитектурной археологии Государственного Эрмитажа (Россия).

Заказчик строительства подземелья, по мнению ученых, — сама Евфросиния Полоцкая: кирпичная кладка — такая же, как и в храме, построенном по ее заказу.

Но вот для чего возводили подвал? Это пока загадка. Основная версия — для молитв и уединения. Предположение о погребениях не подтвердилось: останков не нашли.

Это первые большие исследования у стен древнего храма. Ученые изучают территорию в 40 квадратных метров, копают уже три месяца. Находки подтвердили догадки археологов: изначально церковь была больше, примерно на 40%. Обнаружены останки старого фундамента. Часть здания пострадала и безвозвратно утеряна в середине XVII века. О былом величии говорят артефакты: фрагменты фресок и предметы из бронзы XII века.

Свои открытия есть и внутри храма, хотя фрески времен Ефросиньи Полоцкой художники восстанавливают уже не один десяток лет. Сейчас изображения остались только в труднодоступных местах, узких проходах, крохотных оконных проемах.