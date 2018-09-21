Переговоры Путина и Лукашенко будут продолжительными 12 21.09.2018, 17:10

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Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Об этом заявил пресс-секретарь российского правителя.

Переговоры правителей РФ и Беларуси Путина и Лукашенко, которые проходят в Сочи 21 сентября будут «продолжительными и содержательными», сообщает The Moscow Post.

По словам пресс-секретаря российского правителя Дмитрия Пескова, переговоры обещают быть достаточно «продолжительными по времени» и «содержательными по контенту».

Также он назвал отношения между странами «очень насыщенными и многовекторными».

Путин и Лукашенко планируют обсудить в Сочи экспортные пошлины на нефтепродукты, также российский правитель заявил о необходимости "сверить часы".