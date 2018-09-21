Украина готовит новые санкции против России 3 21.09.2018, 17:49

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Фото: Getty Images

Вице-премьер-министр Украины сообщил подробности.

Кабинет министров Украины обратился в Совет национальной безопасности и обороны о введении персональных экономических санкций против российских издательств.

Как пишет apostrophe.ua, об этом сообщил в Twitter вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

По его словам, санкции коснутся издательств, которые распространяют книги с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и уничтожению украинского государства.

Напомним, ранее Украина вместе с Черногорией, Албанией и Норвегией присоедились к продленным санкциям ЕС против России, введенных за нарушения территориальной целостности Украины.