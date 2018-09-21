Какие страны мира лидируют в сфере инноваций 1 21.09.2018, 18:45

В первой пятерке четыре европейские страны и одна представительница Азии.

Нидерланды оказались самой инновационной страной в Евросоюзе в 2018 году и второй «по инновациям» в мире. В Глобальном индексе инноваций (Global Innovation Index) первое место заняла Швейцария, 3-е – Швеция, 4-е — Великобритания, а замыкает пятерку Сингапур, пишет «Европульс».

Всего в рейтинге оценивается 126 стран. Россия заняла 46-е место между Вьетнамом и Чили. На последнем месте — Йемен.

Глобальный индекс инноваций ежегодно составляют международная бизнес-школа INSEAD, Корнеллский университет и Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO). Они оценивает инновационный потенциал стран, опираясь на статистику и мнения экспертов. В этом году в исследовании для индекса помимо инноваций в целом рассматривались и технологии в области энергетики. Составители отмечают, что успех в развитии инноваций в следующие десятилетия напрямую зависит от того, будет ли у человечества достаточно чистой и дешевой энергии.