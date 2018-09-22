Лукашенко: РФ сорвала сроки строительства Белорусской АЭС 12 22.09.2018, 18:25

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Запуск АЭС может быть снова отложен.

Об этом стало известно на совещании Лукашенко с правительством 22 сентября, где обсудили итоги белорусско-российских переговоров.

В Сочи Лукашенко попросил Путина продлить срок возврата кредита на строительство АЭС в Островце и снизить процентную ставку. Лукашенко сослался на то, что Россия нарушает сроки по строительству.

"Мы также обсудили вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство атомной станции и снижения процентной ставки", - сказал диктатор.

Лукашенко пояснил, что белорусская сторона это мотивирует тем, что сроки по строительству российской стороной нарушены.

"Пока откладывается запуск первого блока аж на год. Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо. И коль сроки были сорваны (мы, конечно, не хотим идти в суды, судиться, как это по договору), мы договорились о том, что срок возврата кредита надо продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее", - отметил Лукашенко.

"Это примерно до 3%. Отторжения никакого. Надо просто доработать этот вопрос. И я думаю, что мы можем решить этот вопрос в том ключе, в котором я сказал", - добавил белорусский правитель.