Пенсии белорусов «сгорят», как деньги на сберкнижках СССР? 7 23.09.2018, 9:34

3,247

Источник: rucrisis.net

Начинается новый этап ограбления народа.

В пенсионном законодательстве Беларуси по инициативе Лукашенко произошли кардинальные изменения, к которым белорусы не только не были готовы, но и не имели возможности подготовиться.

Речь идет в первую очередь о «пенсионной ловушке» и «ловушке страхового стажа», в которые теперь попадают белорусские мужчины, достигшие 60 лет, и 55-летние женщины. Многим из них теперь не засчитывается в стаж учеба, служба в армии, работа в качестве ИП. А из-за повышения пенсионного возраста они не имеют права даже на социальную пенсию.

В итоге люди остаются без средств к жизни и вынуждены искать работу на рынке труда – находясь в возрасте, который наниматели просто игнорируют.

Но это еще не все: желая снизить расходы ФСЗН, власти готовят еще один «сюрприз» для белорусов. Оказывается, что в недалеком будущем часть граждан и вовсе будет лишена государственных пенсий.

Об особенностях пенсионного обеспечения по-белорусски сайт Charter97.org поговорил с экс-министром труда Александром Сосновым.

- Как вы оцениваете те новшества, которые наступили в последнее время в пенсионной системе Беларуси?

- Вся эта так называемая «пенсионная реформа» свидетельствует либо о крайнем непрофессионализме тех, кто ее делает, либо об их особой жестокости к своим согражданам.

В любом цивилизованном государстве учли бы учесть интересы людей, находящихся в уязвимом возрасте, и защитили бы их права законодательно. Но только не в нашей «социальной державе».

- Как вы оцениваете положение белорусов, которые не получат пенсию в 60 и 55 лет? Ведь белорусский рынок труда и так очень мал, и даже молодые едут на работу за границу?

- Да, сейчас даже официальная статистика говорит об увеличении количества белорусов, которые вынуждены работать за рубежом. В основном это молодые люди – у которых много сил и которые могут устроиться за границей.

Те же, кто попал в «пенсионную ловушку» или «ловушку страхового стажа», остаются (в 21 веке!) вообще без средств в существованию. И об этом надо открыто говорить. Вот такие у нас власти: себе нахватали большие пенсии по закону о специальном пенсионном обеспечении для госслужащих. Что же касается простых людей – власти плевать на них хотели. В голове правителей, начиная с самого главного, засели самые дикие представления о том, как должно выглядеть общество и государство.

Ни в одной нормальной стране закон, ухудшающий положение граждан, не имеет обратной силы. У нас же людей поставили перед фактом таким образом, что они ничего не могут сделать – как того самого 61-летнего мужчину из Барановичей.

Пенсионный возраст бьет белорусов из-за угла «обухом по голове»: многие даже не успевают сообразить, что произошло. Людей по достижении определенного количества лет теперь просто вышвыривают из жизни.

Так действуют только негодяи, бандиты с большой дороги.

- Стало известно, что власти собираются ввести для части граждан добровольно-принудительное накопительное страхование. Как вы оцениваете эту инициативу?

- Тут есть несколько моментов. Во-первых, очевидно, что власти пытаются убежать от ответственности и переложить заботу о пенсиях с себя на самих граждан.

В цивилизованной стране это был бы вполне приемлемый вариант – переход от распределительной пенсионной системы к накопительной. Но у нас, я уверен, все будет сделано так, чтобы государство опять поживилось за счет граждан. Во-первых, те 29%, которые предприятия отчисляют в ФСЗН, надо было бы отдать людям. То есть зарплаты у белорусов должны вырасти сразу на треть. Вы в такое верите при нынешней власти? Я в этом очень сомневаюсь.

Во-вторых, эти 29% надо было отдать людям как минимум 20 лет назад, чтобы они успели сделать себе пенсионные накопления.

Наконец, возникает вопрос – а что это за «особые» категории «богатых белорусов», у которых хотят забрать государственную пенсию и заставить в добровольно-принудительном порядке перечислять себе деньги на пенсию? Насколько я слышал, это работники организаций, имеющих налоговые льготы. И за счет этих льгот их и хотят обязать делать накопительные отчисления. Но это просто перекладывание из одного кармана в другой. И не факт, что эти деньги попадут в карман работника.

- Власти уже намекнули, что налоговыми льготами пользуются фирмы из ИТ-сферы, из Парка высоких технологий. Получается, что программистов хотят оставить без государственной пенсии?

- Государство хочет раскулачить тех, кого считает «богатым» и в очередной раз демонстрирует дуболомный характер действий наших чиновников.

Ведь даже в ИТ зарплата у людей очень разная. То есть, отдавать деньги в принудительном порядке будут и начинающие тестировщики с очень скромными доходами, и топ-менеджеры с заработками в несколько десятков тысяч долларов в месяц.

Остается надеяться на то, что наши программисты, как умные люди, переиграют систему и будут делать сбережения самостоятельно, за границей Беларуси, и не позволят оставить себя на старости ни с чем. Те, кто думает о будущем, в нашим государством в его сомнительные игры не играют.

- Кстати, о будущем. Если систему накопительных пенсий введут – есть ли гарантии, что эти деньги сохранятся и каждый сможет ими воспользоваться в пожилом возрасте?

- Абсолютно никаких гарантий этого нет. Скорее – наоборот. Белорусский рубль последние лет 25 нестабилен. Его то сотрясает от девальваций, то убирают нули в процессе деноминаций… Более того, его курс связан с курсом российского рубля, который сейчас лихорадит из-за санкций США.

А если власти пойдут официально на отказ от государственных пенсий, то в рамках политики дедолларизации вряд ли разрешат делать накопления в твердой валюте. Скорее это будет происходить в белорусских рублях – со всеми вытекающими последствиями.

Белорусские власти не умеют «бегать на длинные дистанции». Они думают только спекулятивными категориями. Их интересуют исключительно краткосрочные проекты, позволяющие быстро обогатиться за счет народа. Поэтому будет крайне глупо и неосмотрительно доверять свои деньги этим «пенсионным фондам». Как говорится – следите за руками, начинается новый этап ограбления граждан.

Скорее всего, в один прекрасный день пенсионные накопления «сгорят», как сгорели деньги на сберкнижках СССР. Очень запросто власти могут на это пойти.

Если они сделали «пенсионную ловушку» для людей, которые всю жизнь тяжело работали, то и на обесценивание денежных накоплений они легко пойдут. Что на самом деле означает их присвоение, так как перед часом «Х» те, кто «особо приближен», переведут эти деньги в твердую валюту, а народ оставят у разбитого корыта.

Это ясно, как дважды два. Белорусское правительство во главе с Лукашенко думает только о том, как набить свой карман.