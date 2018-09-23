Российские корабли устраивают провокации возле Крыма 23.09.2018, 9:54

Пограничные суда РФ пытаются мешать украинским в нейтральных водах.

В управлении пограничной службы ФСБ России в оккупированном Крыму сообщили, что два корабля ее береговой охраны сопровождают два корабля ВМС Украины, которые идут недалеко полуострова, передает Радио свобода.

Согласно сообщению, корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" находятся "в исключительной экономической зоне России" - на нее Москва самовольно и вопреки международному праву претендует вокруг оккупированного ею Крыму.

"В соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности России их сопровождают катера береговой охраны", - заявили российские пограничники.

Оба корабля идут вблизи южного берега Крыма в направлении Керченского пролива. Источник сообщил, что украинские корабли идут вне 12-мильной зоны от берега оккупированного Крыма, которую Россия считает "своими территориальными водами".

Оба упомянутых украинских корабля принадлежат к вспомогательным, а не боевым. Корабль управления "Донбасс" U-500 - до 2001 года плавучая мастерская, построен в 1969 году, вооружен одной зенитной артиллерийской установкой; буксир "Корец" U-830, построен в 1973 году, имеет один пулемет большого калибра.