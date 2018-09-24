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Фотофакт: Жителю Лунинца продали хлеб с гвоздем

  • 24.09.2018, 11:10

Чего только не находят покупатели в хлебе.

На этот раз в Лунинце продавали хлеб с гвоздём. Фотографии своей покупки прислала в редакцию Медиа-Полесья читательница Диана. Она рассказала:

- Вот такой хлеб с начинкой продают в продуктовом магазине номер 10 возле 1000 мелочей.

Случаи, когда хлеб, непреднамеренно приготовленный «по особой рецептуре», попадал на прилавки магазинов, не редкость. Так, покупатели ранее находили в хлебе шнурки и болты. Теперь вот гвозди пошли…


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