В Москве отказались встречаться с руководством Израиля по делу Ил-20 2 26.09.2018, 14:59

1,756

Фото: Reuters

Кремль провоцирует новый виток конфликта.

В российском руководстве отказались провести встречу с министром обороны Авигдором Либерманом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху после инцидента с Ил-20. Вместо этого в Москве предпочли принять израильскую делегацию более низкого уровня во главе с командующим ВВС. Об этом сообщает в среду газета Haaretz со ссылкой на источники, передает svoboda.org.

В числе высокопоставленных лиц, которые Израиль предлагал направить в Россию, были также глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат, представители Армии обороны Израиля и ее Генштаба. Москва, однако, отвергла такое предложение, сославшись на желание решить вопрос "на профессиональном уровне" между военными.

20 сентября командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин привез в Москву данные, которые, по мнению израильской стороны, доказывали невиновность Израиля в крушении Ил-20. Израильская сторона возлагает вину на силы сирийского президента Башара Асада и Иран, объекты которого Израиль атаковал в ночь гибели российского самолета-разведчика.

Москва отказалась признавать израильский доклад и в понедельник объявила о поставках в Сирию более современных зенитных комплексов С-300, которые, по ее словам, призваны предотвратить повторение ситуации с Ил-20. Несмотря на это, накануне военное ведомство Израиля заявило, что продолжит операции в Сирии, однако заверило, что будет и дальше координировать свои действия с Россией.