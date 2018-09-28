СМИ: В Польше выгодно покупать жилье для аренды 28.09.2018, 15:06

О плюсах инвестиций в польскую недвижимость.

Dziennik Gazeta Prawna пишет о том, что в Польше сдача в аренду квартиры, дома или апартаментов все еще остается одной из наиболее рентабельных инвестиций, сообщает «Радио Польша».

В течение минувшего года на жилье можно было заработать в 10 раз больше, чем от банковского депозита. «Это расчеты с учетом роста цены самой недвижимости, а также арендной платы за ее съем. Плюсом такого рода инвестиций является собственно то, что заработать на ней можно двумя способами», отмечает Бартош Турек, аналитик из Open Finance.

С одной стороны, сдавая жилье в аренду, можно получить более 5 % чистой прибыли от суммы покупки самой недвижимости. С другой стороны, на недвижимости можно заработать, перепродав ее. В последнее время на польском рынке недвижимости наблюдается рост цен: по данным Национального банка Польши на конец II квартала этого года, цены на недвижимость в наиболее крупных городах страны выросли более чем на 8 %. Так, квадратный метр жилья в Варшаве обойдется покупателю в 7300 злотых (около 1800 евро), в Познани – 5800 злотых (1400 евро).

Однако, эксперты предостерегают от покупки нескольких объектов сразу в кредит. Такая инвестиция, по их мнению, может оказаться очень рискованной. Совет по денежно-кредитной политике Польши стабильно удерживает процентные ставки по кредитам на том же уровне. Хотя, развитие экономики, наплыв туристов и трудовых мигрантов из Украины повышают спрос на съемное жилье, а значит такое положение дел не будет сохраняться вечно.

Преимуществом от владения недвижимостью является защита капитала от инфляции и турбулентных ситуаций на финансовых рынках, однако получение стабильного дохода от недвижимости наступает лишь спустя несколько, а порой несколько десятков лет. Так, например, купленный квадратный метр жилья в Варшаве, начнет приносить прибыль лишь спустя 12 лет. Средняя ставка его сдачи его в аренду при этом составит около 51 злотого в месяц.

Наибольшим спросом на польском рынке пользуются квартиры в больших городах, предназначенные для долгосрочной аренды студентами или приезжающими в города в поисках более высокооплачиваемой работы гражданам Польши или Украины. Также спросом пользуется покупка жилья для краткосрочной аренды в городе или апартаментов в курортной зоне. Такие инвестиции в недвижимость ориентированы будут, прежде всего, на туристов, а значит, нужно учитывать немаловажный фактор близости жилья к туристическим достопримечательностям города, - пишет издание Dziennik Gazeta Prawna.