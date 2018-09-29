«Золото Януковича»: что еще делали Петров и Боширов за границами России 2 Владислав Гирман, «Деловая столица»

29.09.2018, 12:34

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География «путешествий» разоблаченных ГРУшников обширна.

Из исследования Bellingcat ясно, что география путешествий "Боширова" и "Петрова" обширна, а в странах, где они могли появляться, происходили любопытные и порой подозрительные события

После того, как британские правоохранители назвали имена, точнее псевдонимы, подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, интерес к "Александру Петрову" и "Руслану Боширову" только возрастает. И многократно. Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider ранее опубликовали материал, посвященный Боширову, и которого, как установили расследователи, скорее всего зовут Анатолием Чепигой - полковником ГРУ со званием "Герой России". Причем жители его родной деревни Березовка опознали бывшего односельчанина. В тот же день Bellingcat опубликовала еще одно расследование - теперь уже на основании полученных данных о передвижениях "Петрова" и "Боширова" в странах Азии и Европы с 2016 по 2018 год.

МІ-6 уполномочена заявить

Bellingcat, основателем которой является Эллиот Хиггинс, уже давно зарекомендовала себя в качестве скрупулезной, вдумчивой исследовательской группы, внеся огромный вклад как расследование обстоятельств трагедии MH17, так и участия россиян в войне на Донбассе.

Теперь же группа сосредоточилась на инциденте в Солсбери и российском следе. И здесь, после публикации насыщенного подробностями материала на основании данных о передвижениях "Петрова", а вероятно, и "Боширова", в период действия его загранпаспорта, нельзя не обратить внимания на то, насколько это на самом деле кропотливая работа. Кстати, британские СМИ, в частности, The Guardian, также отметили мастерство авторов.

В то же время, нужно сказать, что те данные, которые предоставили расследователи, посредством OSINT-разведки (open source intelligence) добыть архисложно, даже невозможно. Утверждать нельзя, но есть основания полагать, что та же британская разведка с Bellingcat если не сотрудничает, то какой-то информацией или наводками делится. В мире разведки наблюдается та же тенденция, что и в мире бизнеса. А именно: если хороший стартап себя показал, он привлекает интерес профессионалов в этом направлении бизнеса. А группа Хиггинса себя показала - это еще мягко сказано.

Так или иначе, но свежая информация о "Боширове" и "Петрове" невероятно занимательна. Например, тем, чтобы попытаться понять цели их многочисленных визитов в те или иные государства. Разумеется, мы не будем раздувать конспирологию и не можем говорить, что во всех нижеприведенных событиях замешаны эти двое, но как бы то ни было, они (события) не могут не интересовать российское руководство и разведку. К тому же, порой случается, что самые безумные версии, сродни теориям заговора, оказываются правдой.

Весна 2016 года

Bellingcat и The Insider указывают, что путешествия "Петрова" в Европу начались 8 апреля - с Нидерландов, где двумя днями ранее состоялся Консультативный референдум относительно ассоциации Украины и ЕС, попортивший немало крови и нервов украинскому руководству. Этот референдум, как и парламентские выборы 2017 года, привлекли повышенное внимание со стороны Кремля, наводнившего Нидерланды оравой экспертов, и поддерживавшего сторонников референдума. Вполне вероятно, что и "Петров", и возможно "Боширов", приезжали в некотором роде с ревизией - проверяли, насколько хорошо сработали все звенья. И через 10 дней вернулся в Москву.

Лето 2016 года

Следующий выезд за рубеж состоялся уже 11 июля и не в Европу, а в Казахстан. Авторы расследования пишут, что "Петров" на автобусе пересек границу и сообщил казахским пограничникам, что направляется в Пекин. Однако, как опять-таки отмечается в материале, до Пекина от этого ПП 5 тыс. км. Возможно он и добирался туда через Астану, но с другой стороны, забегая наперед, в Москву он вылетел через 15 дней из Тель-Авива. Потому есть смысл предположить, что: во-первых, отталкиваясь от расстояния в 5 тыс. км между ПП и Пекином, этот самый пункт пропуска (если по прямой) - Самара-Орал на западе Казахстана; во-вторых, двигаясь в Израиль, он мог поехать через Северный Кавказ (но за чем возвращаться в РФ?) или все же через страны Центральной Азии и Ближний Восток - Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Ирак, Сирию.

И в этот период там, в частности в Центральной Азии, происходили следующие события:

Казахстан. Продолжается неприятное для Москвы сближение Астаны и Вашингтона, которое, среди прочего, вылилось в подписания совместного соглашения о военном сотрудничестве до 2022 года, что предусматривает по сути появление военной базы США в Актау. Кроме того, стало известно о финансовом участии США в возведении возле Алматы Центральной референс-лаборатории для диагностики вирусных инфекций. И в данном случае, эти два события имеют тесную связь, поскольку, пытаясь воспрепятствовать закреплению американцев в Казахстане, Москва родила, если помните, невероятно эпичную историю о сети американских биолабораторий, в которых якобы собирается биоматериал россиян. Этот абсурд разгонять не побрезговал даже сам Путин. А какова гипотетически могла быть задача "Петрова"? Очевидно, сбор информации о готовящемся подписании соглашения и, собственно, о лаборатории.

Узбекистан. Очень сложный политический период в стране. Дочь Ислама Каримова Гульнара находится под домашним арестом, в стране наблюдается брожение и рост напряжения. Потому не исключена активизация российской резидентуры, причем с целью как-то стабилизировать ситуацию. А "Петров" скорее всего занимался сбором оперативной информации и анализом на месте. А спустя примерно месяц после вылета "Петрова" из Тель-Авива заболевает и умирает сам Каримов. В Узбекистане начинается передел власти и "межклановые" переговоры, завершившиеся выборами. Все прошло тихо.

В остальных странах из вышеприведенного списка чего-то необычного не происходило. Что до Ирака или Сирии, то ввиду неутихающих конфликтов, то еще сложнее что-либо заприметить. И, к слову, потому оба государства являются идеальным местом, чтобы замести следы.

Осень 2016 года

Через два месяца, т.е., примерно 26 сентября, согласно расследованию, "Петров" вернулся в Европу - в Лондон через Амстердам. В Россию вернулся менее чем через неделю.

Нидерланды. На приблизительное время его пребывания выпало обнародования Международной следственной группой доклада о расследовании обстоятельств крушения Boeing рейса MH17. Был установлен маршрут "Бука", зашедшего в Украину с территории России; а также место, где был произведен злополучный выстрел - из района Первомайского под Снежным.

Великобритания. В день публикации отчета по MH17 начался суд над первым жителем Великобритании, принявшим участие в конфликте на Донбассе в рядах "ДНР" - Бенджамином Стимсоном. Через год его приговорили к пяти годам лишения свободы.

1 октября тогдашний министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что британское правительство располагает доказательствами преступлений РФ в Сирии. А именно, по словам Джонсона, россияне сбрасывают бомбу, дожидаются гуманитарных работников и сбрасывают на них новый смертельный снаряд.

В Нидерланды, между прочим, "Петров" заезжал довольно часто. Вероятными поводами могут быть не только референдум и отчет по MH17, но, и к примеру, сотрудничество американских и голландских спецслужб. Последние, как писала "ДС", с 2014 года отслеживала деятельность хакеров Cozy Bear, аффилированных с российской СВР, и снабжала США данными о вмешательстве россиян в выборы 2016 года. Причем контакты были на высшем уровне: в 2016 году встречались главы нидерландских Генеральной службы разведки и безопасности Роб Бертоли и Службы военной разведки и безопасности Питер Биндт и тогдашний глава АНБ Майкл Роджерс и директор Нацразведки Майк Демпси. Естественно, если в Москве прознали, что их хакеры могут быть на карандаше, то не могли не отрядить "своего" для изучения ситуации на месте.

Еще через 2 месяца "Петров" вновь очутился в Амстердаме. В Европе он провел 12 дней и вернулся в Москву рейсом из Парижа. В Нидерландах из потенциально интересного для РФ можно выделить, к примеру, решение Амстердамского суда, согласно которому скифское золото должно быть возвращено украинскому правительству, а не в оккупированный Крым.

Великобритания. Конечно же нельзя просто так пройти мимо смерти британского эксперта по радиации Мэтью Панчера, расследовавшего обстоятельства гибели бывшего агента российских спецслужб Александра Литвиненко. О смерти стало известно 25 ноября. На его теле обнаружили многочисленные раны, нанесенные двумя ножами, но патологоанатом почему-то решил, что Панчер совершил самоубийство. Любая раскачка истории с Литвиненко Кремлю остается по-прежнему крайне неудобна, а в свете произошедшего после в Солсбери и Эймсбери - куда в большей степени.

Франция. В стране, откуда "Петров" вылетал домой, в этот период в самом разгаре была предвыборная кампания - французы выбирали нового президента. И очень сильны были позиции крайне правых (Марин Ле Пен), на которую ставили в Москве, и правоцентристов - Николя Саркози и Франсуа Фийона. Еще два политика не вызывающих раздражения в Кремле. И уже тогда было понятно, что Эмманюэль Макрон поборется за президентское кресло. А весной следующего года на серверы его кампании произошла кибератака, в реализации которой нынешний президент Пятой Республики обвинил Россию.

28 февраля - 4 марта 2017

Все это время "Петров находился в Великобритании. В это же время, 2 марта, Комитет по иностранным делам Палаты общин публикует критичные в отношении России доклад. Законодатели подчеркивают, что "отношения России и Великобритании находятся в точке наибольшего напряжения с момента окончания холодной войны". В докладе анализируются взаимоотношения двух стран, и подчеркивается необходимость дальнейшей поддержки Украины и сохранения антироссийских санкций. Кроме того, британские депутаты одобрили законопроект, аналогичный американскому "закону Магнитского", позволяющий изымать недвижимость и замораживать активы иностранных чиновников, уличенных в нарушениях прав человека. Так фактически начинается путь Лондона к "атаке" на активы россиян в Великобритании с коррупционной составляющей.

Сентябрь 2017 - февраль 2018

В этот период "Петров" совершил пять поездок в Европу - во Францию и Швейцарию. Зачастую он прибывал в Париж, а возвращался через Женеву.

Франция. Из громких событий - это, конечно, задержание в конце ноября российского сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова в аэропорту Ниццы. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Суд занимался им до лета 2018 года и 28 июня с него были сняты все обвинения, но в Москве все это время очень нервничали.

Еще можно выделить выводы французского Института радиационной защиты и ядерной безопасности, специалисты которого обнаружили над Европой радиоактивное облако с изотопами рутения-106. Тогда ученые вероятным местом утечки назвали местность "между Волгой и Уральскими горами". Назывался и среди прочих ПО "Маяк" в Челябинской области, "отличившийся" уже в прошлом.

Швейцария. Это, конечно, же "золото Януковича", вернуть Украине которое призвала Генпрокуратура. Швейцарцы отказались. Тогда федеральный департамент иностранных дел страны потребовал доказательств, а вернуть замороженные средства (по меньшей мере 70 млн швейцарских франков) соглашался только по окончательному решению суда. Кстати, для ускорения процесса участие в межгосударственной дискуссии принял и президент Петр Порошенко - пообщался на эту тему с швейцарским коллегой Алленом Берсе во время Давосского форума. Трудно сказать, был ли здесь непосредственный интерес российских спецслужб, хотя сумма немалая, пусть она и принадлежит беглому Януковичу и его окружению. Однако сам по себе Всемирный экономический форум - мероприятие притягательное, поскольку собирает на своих полях политэлиту, крупных бизнесменов, видных аналитиков и экспертов.

Март 2018

Великобритания. Начинается история с отравлением Скрипалей. "Петров" и "Боширов" прибывают в Британию 2 марта, на следующий день - Юлия Скрипаль, а 4 марта ее и отца нашли на лавочке в Солсбери. Причем расследование британских правоохранителей обрастает все новыми деталями. 27 сентября The Telegraph со ссылкой на собственные источники написала, что полицейские и спецслужбы установили личность третьего подозреваемого, прибывшего в Солсбери до приезда "Боширова" и "Петрова", чтобы помочь с планированием нападения.

Однако "солсберецкие приключения" россиян, судя по всему, не стали завершающей главой в их путешествиях по Европе. Как известно, 13 сентября голландская газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages-Anzeiger сообщили о задержании при участии спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании весной этого года в Голландии двух российских шпионов, которых впоследствии выслали из королевства. По данным СМИ, они намеревались заполучить данные лаборатории в швейцарском Шпице, которая помогает британской Портон-Даун, и подтверждает ее выводы относительно "Новичка", в расследовании инцидента в Солсбери. У россиян при себе было оборудование для взлома компьютерных сетей.

Факт задержания подтверждает, ссылаясь на источники в западноевропейских правоохранительных органах, и Bellingcat. И группа указывает, что задержанные - это те самые "Боширов" и Петров". Примечательно, что практически в одночасье в Европе вспыхивают шпионские скандалы при участии РФ. Речь не только о Швейцарии или Нидерландах, но также об Эстонии и Норвегии. В балтийском государстве 1 июля задержали по подозрению в сотрудничестве с ГРУ Евгения Славина, которому 21 сентября вынесен приговор Харьюским уездным судом. Через два дня в аэропорту Осло правоохранители задержали IT-специалиста Совфеда РФ Михаила Бочкарева по подозрению в незаконной разведдеятельности в пользу России. Его пригласил Европейский центр парламентских исследований и документации для участия в международном семинаре, проходившем в Стортинге (норвежском парламенте). В итоге Полицейская служба безопасности Норвегии обвинила его в сборе данных из компьютерных сетей и посредством беспроводных сигналов в здании парламента.

Цепочка событий, вкупе с появляющимися громкими расследованиями по "Боширову" и "Петрову", свидетельствуют о том, что в Европе крепко взялись за российскую агентуру. И это же значит, что любые телодвижения в различных странах сотрудников спецслужб будут и в дальнейшем изучаться под микроскопом, что обещает новые скандалы и разоблачения.

Владислав Гирман, «Деловая столица»