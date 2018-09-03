В Могилеве годовалый ребенок выпал с 7-го этажа — и чудом остался жив 5 3.09.2018, 11:03

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Врачи сообщили о положительном развитии ситуации.

В Могилеве вечером 2 сентября с 7-го этажа выпал годовалый ребенок. Об этом tut.by сообщил читатель. Мальчик сейчас находится в реанимации, об обстоятельствах произошедшего пока ничего не известно.

Годовалый ребенок действительно поступил в реанимацию Могилевской областной детской больницы вечером после 17.00, подтвердил главный врач учреждения Игорь Каско.

— Состояние ребенка стабильное. Есть повреждения скелета, контузия внутренних органов. Но жизнеугрожающих повреждений нет, — сказал он.

Игорь Каско предположил, что удар ребенка о землю при падении смягчили кусты или деревья.