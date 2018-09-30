Миграция в Польшу: кто следующий? Александр Цынкевич

30.09.2018, 16:56

Все чаще украинцы и белорусы выбирают западную соседку в качестве страны для миграции.

Суверенные Украина и Беларусь образовались почти 30 лет назад на обломках СССР. Учитывая близкое соседство, у них много общего в историческом прошлом. Сейчас же, хотя политически Украина была все-таки более демократичной страной, чем Беларусь, одна общая тенденция у них все же прослеживается, хотя и имеет разные причины.

Эта тенденция – существенный и очень ощутимый для экономики миграционный отток населения. И если в абсолютных цифрах Украина значительно опережает Беларусь по количеству покинувших страну, то в процентном соотношении от общего количества граждан белорусы не намного отстали от украинцев.

Всем известны две основные категории мигрантов: те, кто уезжает на работу, и те, кто едет на учебу в высшие учебные заведения. Последнее время значительно увеличился отток граждан Украины и Беларуси в соседнюю Польшу, которая в последние годы демонстрирует один из самых высоких ростов экономики и поэтому является одной из самых перспективных стран для иммиграции в Европу.

Количество украинцев, уехавших в Польшу на работу, просто впечатляет. Только по официальным данным, за последние пять лет количество приехавших на сезонные работы увеличилось в семь, на постоянную работу – в десять раз. Не считая нелегалов, общее количество трудовых мигрантов из Украины превысило в Польше 2 миллиона человек, и это число продолжает увеличиваться.

Количество украинских студентов также существенно выросло. Если в 2008/2009 учебном году в Польше насчитывался 2831 украинский студент, в 2014/2015 году – 20693, то, со слов посла Украины в Польше Андрея Дешицы, в 2018/2019 учебном году их будет уже около 40000 человек.

Но есть еще одна категория мигрантов, которая тоже в последние годы имеет устойчивый рост. Правда, о ней пока мало говорят. В эту категорию попадают дети школьного возраста, которые получают в Польше среднее образование в школах и техникумах. И если пару лет назад в основном это были 14–15-летние, то сейчас родители отправляют в Польшу детей 11–12 лет.

И это пока еще не дети трудовых мигрантов, хотя с новыми возможностями, облегчающими легализацию семьи, их количество в Польше тоже будет увеличиваться. Как же украинские дети попадают на учебу в Польшу? Мало кто в Беларуси знает, что учеба в государственных польских школах и техникумах бесплатна как для поляков, так и для детей иностранцев, даже не обладающих пресловутой «картой поляка». Ушлые посредники быстро «просекли фишку» и создали своеобразные «рекрутинговые агентства», регистрируя их в Польше как неприбыльные организации, что позволило поставить на поток набор детей из Украины для учебы в этой стране.

Для примера приведу динамику роста численности украинских учеников в одной из школ Люблинского воеводства: 2015/2016 учебный год – 26 человек, 2016/2017 – 55, 2017/2018 – 74 человека. Но тут нужно учитывать, что после каждого учебного года происходил преждевременный отток детей из школы – 30–50%. Считанные единицы из них возвращались в Украину, остальные уезжали в более привлекательные места в Польше.

Школа имеет столетнюю историю. Расположена в сельской местности среди респектабельных коттеджей, на закрытой территории. В ее интернате еще в коммунистические времена проживало около 200 учащихся в основном из Восточной и Центральной Польши. Последние годы численность учеников постоянно сокращалась. Инфраструктура приходила в упадок. И если бы не приток детей из Украины, учебное заведение вынуждено было бы в скором времени попросту закрыться.

Если тенденция на увеличение иностранных детей сохранится, то думаю, поляки найдут средства на капитальный ремонт давно заброшенного второго корпуса. В самом Люблине с местами в интернатах очень сложно, они уже перегружены иностранцами и сейчас приток учащихся идет в основном в маленькие городки воеводства.

Каковы финансовые затраты родителей, решивших обучать своих детей в Польше? По меркам Беларуси и Украины это относительно небольшие деньги. Основной одноразовый сбор, который «рекрутинговые агентства» берут за первоначальное оформление документов и взятие ребенка под опеку, составляет порядка 500 евро. Далее опекающие детей организации взимают приблизительно по 150–200 евро в месяц на протяжении 10 учебных месяцев. Эти средства идут на питание, оплату проживания в интернате и другие мелкие расходы. Для учебы в консульстве оформляется национальная виза – сама по себе она бесплатна, но при подаче документов через визовый центр существует небольшой регистрационный сбор.

Если заниматься поиском учебного заведения самостоятельно, то можно немного сократить расходы. Не надо платить 500 евро посреднику, а затраты на проживание и питание могут уложиться в 120 евро в месяц. Например, сейчас для лицеиста (учащегося техникума) проживание в одном из интернатов Люблина стоит 90 злотых (около 20 евро) в месяц. Есть интернаты дешевле, есть дороже, но не намного. Стоимость трехразового питания 12,50 злотых (около 3 евро) в день. В зависимости от заведения она тоже может несколько разниться, но несущественно.

Есть еще одна обязательная статья расходов − медицинская страховка. Та, что покупается перед оформлением визы, не подходит, приходится дополнительно оформлять еще одну уже на месте. Стоимость ее 520 злотых (около 120 евро) на весь год. Деньги на карманные расходы зависят от кошелька родителей, но вполне может хватить 50 евро в месяц. В расходы нужно отнести и стоимость учебников – приблизительно около 100 евро в год. Можно сэкономить, если покупать учебники, бывшие в употреблении, а после окончания учебного года продать их за незначительную сумму в специализированный магазин.

Правда, в случае самостоятельных поисков школы (техникума) и интерната необходимо учесть, что придется еще найти ребенку опекуна, который в случае необходимости будет представлять его интересы. Решают эту проблему по-разному: кто-то договаривается с воспитателем в интернате, кто-то – с работником школы, кто-то – со студентом или знакомым. Эти соглашения оформляются нотариально. Обычно услуга опекуна может стоить 20–30 евро в месяц.

Суммы на питание и проживание могут показаться какими-то фантастически низкими, но на самом деле это, конечно, всего лишь часть суммы, которую оплачивают непосредственно родители ученика, остальная сумма доплачивается школе из государственного бюджета.

Возникает резонный вопрос: а зачем это полякам? На самом деле от такого сотрудничества выигрывают все. Польское государство, в свое время пострадавшее от эмиграции населения, уже с раннего возраста интегрирует в свою культурную среду, а потом и в экономику, потенциальных новых граждан (налогоплательщиков) из близких по ментальности соседних государств. При этом развивается существующая учебная инфраструктура и сохраняются рабочие места учителей. Иностранные граждане из более бедных стран получают возможность быстро адаптировать своих детей в более благоприятной для проживания стране. Уже сейчас в Польше средняя зарплата составляет около 1300 евро, что значительно превышает среднюю зарплату в Беларуси и Украине, и ее рост сохраняется. Это не считая уровня комфортности проживания и сервиса в Европе.

Судя по состоянию экономики Беларуси, есть все основания полагать, что в скором времени в Европу за средним образованием и более перспективным будущим вслед за украинскими детьми потянутся и их белорусские сверстники.

Александр Цынкевич, ucpb.org