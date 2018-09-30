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В Бресте у продавца иномарки конфисковали $10 000, вырученные за продажу авто

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  • 30.09.2018, 21:27
  • 2,274
Фото: auto.pl

Кроме того, его оштрафовали на 50 базовых.

ОВД администрации Ленинского района города Бреста напоминает, что лица, принявшие иностранную валюту в качестве платежного средства, подлежат привлечению к ответственности. Указом президента Беларуси №49 от 09.02.2015 за это предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 до 100 базовых величин, конфискация предмета сделки, а также конфискация иностранной валюты и иных денежных средств, находившихся у виновного лица при себе на момент совершения правонарушения, сообщает «Брестская газета».

В качестве примера ОВД сообщает о случае, когда мужчина продал личный автомобиль «Фольксваген Джетта» стоимостью 20 000 белорусских рублей, но в качестве платежного средства принял иностранную валюту в сумме 10 000 долларов США. В результате он подвергнут административному взысканию в виде штрафа размером 50 базовых величин с конфискацией предмета правонарушения (10 000 долларов США).


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