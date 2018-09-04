Культ безличности 5 4.09.2018, 14:28

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До какой степени в Кремле далеки от народа.

Программа госТВ «Москва. Кремль. Путин», с которой начался осенний политический сезон – отличный пример неадекватности Кремля и его руководителя тому, что происходит в стране, пишет Telegram-канал CерпомПО.

Времена разговорного жанра и картинок в России прошли. Это во время экономического подъема нулевых можно было развлекаться. Но не сейчас, во времена застоя.

Людям это сейчас не нужно.

Им нужны решения властей, которые приведут к росту уровня жизни граждан. А не рассказы о том, как президент подкачался на физзарядке и чем он закусил на завтрак. Это – не светский журнал.

До какой степени в Кремле далеки от народа, видно как раз по самой идее торговать через телевизор образом Путина, купить зрителя.

Но сейчас не 2000-й год, а 2018-й.

Последняя ставка — торговля образом Путина, выдает беспомощность, желание подчиненных спрятаться за главного, который, якобы, очень популярен и надо, оказывается, вместо серьезных изменений в стране, всего лишь получше подать его образ.

А то граждане ведь не знают, как он о них заботится и какой он есть в жизни. Зачем он им вообще нужен с подробностями своего протокола, трудовым потом и личной жизнью, если решил их ограбить пенсионной реформой, ростом НДС, налога на имущество, ценами на бензин, санкциями, контрсанкциями и прочими неудобствами для их жизни?

Это все равно, как если бы, где-нибудь в 1981 году во времена брежневского застоя, в телевизоре запустили программу о том, какой Леонид Ильич хороший охотник и как он много работает.

И что дальше? Решило бы это проблемы СССР, развалившийся через десяток лет?

То же и сегодня. И результат будет похожим.

Но пафосную программу запустили. Только название, похожее на заголовок телеграммы, неточное. Потому что телеграфисты из Администрации и ТВ стучат на самый наверх, чтобы понравиться, чтобы оценили, как они здорово с народом работают, поднося ему новости из палат царских. Раз так, то надо добавить для адресата букву «у» в последнем слове – «Москва. Кремль. Путину». Оцените нас. Наградите нас.

Но правильнее было бы назвать программу «Культ безличности». Имея в виду сегодняшнее правление — серенькое, лишенное перспектив для страны, но зато обладающее невероятным, ни на чем не основанным, превосходным самомнением.