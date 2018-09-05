Выброс подсознания 1 Валерий Карбалевич

5.09.2018, 14:03

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Валерий Карбалевич

Бэкграунд отношений накануне встречи в Сочи был очень неблагоприятный.

23 июля Путин неожиданно звонит Александру Лукашенко и вызывает в Сочи на переговоры. Лукашенко, однако, не едет, держит паузу.

10 августа в Гомеле он возмущается: «Россияне ведут себя по-варварски по отношению к нам..., требуют чего-то, как будто мы вассалы у них... В рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят».

И вот, наконец, после целого месяца колебаний, 22 августа А. Лукашенко едет в Сочи. Наблюдатели уже обратили внимание, что в начале встречи с В. Путиным Лукашенко в пяти предложениях пять раз употребляет слово «проблемы». Это такой выброс подсознания.

Никакой информации по итогам встречи не появилось. Но СМИ поспешили отметить, что А. Лукашенко, вопреки анонсированной предварительно программе визита, отказался посетить вместе с Путиным турнир по самбо, который проходил в Сочи. На этом основании журналисты сделали вывод, что Лукашенко, как говорят в одном южном городе, остался при своих интересах, и ему придется уезжать из Сочи несолоно хлебавши.

А дальше — больше. Через день после переговоров в Сочи, 24 августа Владимир Путин подписывает указ о назначении Михаила Бабича послом России в Беларуси. Разрешение этого спорного вопроса в пользу Москвы дало предлог СМИ написать, что президент России «сломал» А. Лукашенко, «дожал» его. Более того, появилось много комментариев, что М. Бабич будет исполнять роль «наместника Беларуси», «генерал-губернатора» и т. д.

Понятное дело, А. Лукашенко был уязвлен, очень болезненно воспринял эти публикации. Но белорусское руководство само виновато. Коль нет никакой официальной информации, то эту пустоту неизбежно заполняют версии, всезнающие анонимы, слухи.

Вполне логично, что Лукашенко поспешил лично появиться на информационном экране. 26 августа телеканал «Беларусь 1» показал интервью с ним прямо из Сочи. Смысл его выступления состоял в опровержении звучавших в СМИ версий и даже каком-то оправдании из-за истории с послом.

Главный тезис А. Лукашенко можно сформулировать так: В. Путин идет навстречу. Дескать, президент России внимательно отнесся к поставленным Лукашенко вопросам и предложил «в ближайшие несколько дней» встретиться снова в широком формате с участием «наших представителей правительств». Россия была несколько раз названа «нашим ангелом-хранителем».

И одновременно А. Лукашенко признал наличие целого ряда проблем в двусторонних отношениях по вине России. Это и препятствия экспорту белорусских продуктов питания, и существование утилизационного сбора на машины, и задержка с кредитами, и трудности с автомобильными перевозками по российской территории.

В частности, он подтвердил информацию агентства Reuters, что в июле Россия прекратила межбюджетное финансирование Беларуси, закодированное под термином «перетаможка», ибо Москва обвиняет Минск в махинациях с нефтепродуктами. Однако пока ни одна из этих проблем не решена, все переносится на следующую встречу в расширенном составе.

Самый интересный момент интервью — это сюжет о назначении нового российского посла Михаила Бабича. Пытаясь опровергнуть версии СМИ, будто его «сломали», А. Лукашенко перегибает палку дважды.

Во-первых, Лукашенко назвал случайностью то, что В. Путин назначил нового посла через день после встречи в Сочи. «Это абсолютная случайность. Мы не говорили на этой встрече о новом представителе в Беларуси, абсолютно. Даже не касались этого вопроса — он для нас решенный», — заявил он.

Давно замечено, что когда А. Лукашенко что-то решительно отрицает (типа, я уже «наелся» власти, больше не хочу), то это стоит воспринимать скептически.

Во-вторых, по его словам, кандидатура М. Бабича была согласована еще полтора или два месяца назад. Если это так, то совершенно непонятно поведение МИД Беларуси, который все это время или отрицал наличие агремана на нового посла, или отказывался от комментариев. Почему фамилию нового посла превратили в государственную тайну?

Очевидно, тактика выкручивания рук, примененная Москвой, дала результат. Возможно, Минск благоразумно решил не идти на громкий скандал и острый конфликт в вопросе, который посчитал не принципиальным. Ведь если уж Кремль принял решение что-то менять в отношениях с Беларусью, то фамилия посла действительно не имеет большого значения. Вместо Бабича мог появиться другой чиновник с подобной биографией и полномочиями. Поэтому, дескать, не стоит из-за этого ломать копья.

Как бы то ни было, но в настоящее время посол России в Беларуси — более чем посол. Его статус повысился даже официально. Он теперь также специальный представитель для развития торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

Не каждого посла перед назначением принимает лично президент. В. Путин принял М. Бабича и дал специальные инструкции: «Вы будете заниматься не только дипломатической работой, но и работой в сфере экономики, представляя интересы России как спецпредставитель».

Еще один наказ российского президента новому послу: «Мы с Вами будем регулярно встречаться. Будете докладывать о том, как идет эта работа. Рассчитываю, что будете влиять на все эти процессы, которые происходят в наших межгосударственных отношениях, самым позитивным и самым активным образом».

Встречался ли Владимир Путин хоть раз с бывшим послом РФ в Беларуси Александром Суриковым за все 12 лет его работы в Минске? Я такого не припоминаю. А тут анонсирован прямой контакт с президентом.

Из этого следует, что Москва недовольна нынешним состоянием белорусско-российских отношений, считает их кризисными и стремится поменять.

История знает много случаев, когда посольство одного государства в стране, которая была вассалом, выполняло функции второго, параллельного правительства. В качестве примера можно привести роль послов СССР в социалистических странах или «странах социалистической ориентации». Без их санкции, разрешения тамошние руководители не принимали никаких важных решений.

О подобном статусе говорят некоторые российские эксперты в связи с назначением Михаила Бабича. Например, главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов отмечал: «Назначение Михаила Бабича послом... — это назначение, с моей точки зрения, наместника. Этот человек, безусловно... будет послом как наш посол в Афганистане времен Тараки».

Напомню, что СССР в Афганистане времен Нур Мохаммад Тараки назначал и смещал тамошних руководителей с помощью военной силы.

Я думаю, что эта параллель неудачная. Времена «холодной войны», жесткой блоковой дисциплины давно прошли, мир стал многополярным. А. Лукашенко очень остро реагирует на всякие внешние ограничения его власти. Статус нового посла РФ в Беларуси Михаила Бабича можно определить как роль кризисного менеджера.

Но этот статус может создать дополнительные проблемы в двусторонних отношениях. Прежний посол Александр Суриков был ориентирован на примирение, улаживание конфликтов. Если М. Бабич начнет жестко отстаивать позицию Москвы, то он может стать дополнительным фактором конфликтогенности в двусторонних отношениях.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»