Ученые придумали, как озеленить Сахару 7.09.2018, 20:25

Пустыню предложили застроить солнечными и ветряными электростанциями

Американские ученые заявили, что зеленые электростанции способны не только уменьшить антропогенное влияние на планету, но и кардинально изменить местный климат. По их расчетам, если застроить всю пустыню Сахара солнечными и ветряными установками, то это в два раза увеличит количество осадков в регионе. Об этом пишет focus.ua.

Авторы пишут, что ветряные станции смешивают более теплый воздух сверху с холодными потоками внизу, а солнечные панели препятствуют отражению солнечного света обратно в атмосферу. Таким образом, обширные массивы ветряных турбин и солнечных панелей могут изменить отражательную способность земли и движение воздушных потоков.

"Мы обнаружили, что крупномасштабная установка солнечных и ветровых ферм может принести больше осадков и способствовать росту растительности в этих регионах", - говорится в исследовании.

Стоит отметить, что идет о действительно огромных масштабах зеленых электростанций, которые занимали бы более 9 миллионов квадратных километров и имели среднюю мощность от 3 до 79 тераватт. Для сравнения, площадь самой Сахары составляет всего 9, 2 миллионов квадратных километров - это значит, что для достижения эффекта ее пришлось бы застроить практически полностью. Кроме того, несмотря на растущее потребности человечества, мировой спрос на электроэнергию составляет пока всего 18 терават в год.