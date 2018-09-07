12 самых старых и уникальных монастырей Беларуси 7.09.2018, 20:46

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У каждого монастыря - своя история и судьба.

Основанные князьями, монахами, молодыми послушницами, построенные на берегах рек и в центрах городов, старые монастыри служили форпостами, религиозными и культурно-просветительскими центрами. Здесь душа находила покой, а недуг – исцеление. У каждого – своя святыня, своя история и судьба. Среди отобранных planetabelarus.by старых обителей – лежащие в руинах, закрытые, ныне действующие и те, что стали паломнической меккой.

1. СПАСО-ЕВФРОСИНИЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ В ПОЛОЦКЕ

45 лет преподобная Евфросиния была игуменией основанного ею в предместье Полоцка женского монастыря. Открытый в 1125 году, он признан одной из древнейших православных обителей на белорусских землях. Центром духовной жизни монастыря становится деревянный храм, на месте которого, предположительно в 1152–1161 годах, был воздвигнут каменный. 30 седмиц (недель) понадобилось зодчему Иоанну на строительство святыни. По истечении этого срока епископ Полоцкий в присутствии всего княжеского рода и полочан освятил Спасо-Евфросиниевскую церковь.

В нововоздвигнутом храме поселилась сама игумения: согласно преданию, она занимала одну из маленьких келий, предположительно справа от хоров, темно-синие с зеленоватым оттенком стены которой были украшены фресками. Выполненные мастерами XII века на стенах и колоннах храма лики святых уникальны и сохранились. В конце 1990-х в храм вернулся золоченый крест, пожертвованный ему Евфросинией: точную копию созданной Лазарем Богшей реликвии изготовил ювелир-эмалировщик из Бреста Николай Кузьмич.

Архитектурный ансамбль монастыря создают Спасо-Евфросиниевская церковь, Крестовоздвиженский храм, «теплая» церковь, двухэтажный жилой дом, ворота со звонницей, совмещенные с жилым монастырским корпусом, и фундаменты существовавшего в XII–XVII вв. храма-усыпальницы. К слову, в 1910 году в Полоцк из Киева были перенесены мощи святой Евфросинии, где они сохранялись с 1187 года.

2. ТУРОВСКИЙ БОРИСО-ГЛЕБСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Самый древний монастырь Турова предположительно был основан в XI веке киевским князем Ярославом Мудрым. Духовным центром обители служил каменный храм, руины которого сохранились до наших дней.

Остатки Туровской церкви на древнем городище открыл и исследовал археолог и историк архитектуры Михаил Каргер. В ходе раскопок удалось установить, что это был 3-нефный храм с приблизительными размерами 28,2×16,5 метра. Фундаментом служили сложенные насухо валуны, а при возведении стен мастера применяли ровнослойную кладку, которую и сегодня можно наблюдать на сохранившихся фрагментах стен.

Борисо-Глебский монастырь служил кафедрой туровских епископов, которая позже была перенесена в Пинск. В одной из келий монастыря, вероятно, проживал Кирилл Туровский. На Замковой горе установлен памятник писателю и проповеднику. А руины церкви XII века открыты для посетителей археологического комплекса в Турове.

3. СВЯТО-ЕЛИСЕЕВСКИЙ ЛАВРИШЕВСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Монастырь считается одной из древнейших обителей на белорусских землях — датой его возникновения называют 1225 год.

Согласно преданию, основал этот монастырь сын литовского князя Тройденя Римунд. Отказавшись от успешной карьеры при дворе князя Миндовга и приняв постриг с именем Елисей, он посвящает жизнь служению Богу. Историю трагической смерти Елисея от руки бесноватого послушника помнят и передают из поколения в поколение. Долгие годы мощи основателя хранились в монастыре, и от них происходили многие чудотворения.

Лавришевский монастырь был крупным центром летописания. «Лавришевское Евангелие» 1329 года теперь хранится в частной библиотеке Чарторыйских в Кракове. Сто лет назад попытку восстановления упраздненного в начале ХIХ века монастыря прервала Первая мировая война. Однако сегодня на месте древней обители снова действует мужской монастырь.

4. ПУСТЫНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

В 1380 году 24-летний сын князя Ольгерда Лугвений начал терять зрение. Спасение явилось к князю во сне: старец указал ему на Пустынь в окрестностях Мстиславля с чудотворным источником. Умывшись целебной водой, Лугвений прозрел и увидел над родником образ Божией Матери. В том же году благодарный князь заложил на этом месте Пустынский монастырь.

Первые монахи обители жили в землянках, отправляя богослужения в деревянной церкви. А каменный Успенский собор в Пустынке возвели монахи-униаты, которые жили в монастыре в XVII веке. Руины святыни можно увидеть в Пустынке и теперь. Следующие постройки — величественная звонница, церковь Рождества Богородицы и Покровская церковь — появились здесь два столетия спустя стараниями православных монахов. Еще позже на территории монастыря возводятся здания амбулатории, больницы, церковного училища и многочисленные хозяйственные постройки.

Сегодня монастырский комплекс восстанавливается, а к источнику, вода в котором имеет постоянную температуру 4 градуса круглый год, едут паломники. К слову, с 1380 года источник ни разу не пересыхал.

5. СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ В БАРКОЛАБОВО

Женский монастырь на берегу Днепра в окрестностях Быхова в начале XVII века основал, исполняя просьбу жены Елены Соломерицкой, Богдан Стеткевич. В собственность обители православный меценат передал остров Барок, поле, луг, водяную мельницу и право ловить рыбу в Днепре до быховской границы.

Главной святыней Барколабовского монастыря стала Вознесенская церковь. А главное событие в жизни обители произошло летом 1648 года, когда князь Пожарский, возвращаясь из похода, оставил в Барколабово икону Божией Матери, с которой никогда до этого не расставался. Согласно легенде, икона сама выбрала себе обитель: военный обоз, где она была спрятана, у ворот монастыря вдруг остановился, и никакими усилиями не удалось сдвинуть его с места.

Икона Божией Матери Барколабовской оказалась чудотворной, и в монастырь заспешили паломники. День празднования иконы, которая теперь хранится в отстроенной церкви Святого Иоанна Предтечи, в Барколабовской обители приходится на 11 июля.

6. МОНАСТЫРЬ ФРАНЦИСКАНЦЕВ В ПИНСКЕ

Деревянный костел и первые здания монастыря в Пинске были построены орденом францисканцев в 1396 году. В 1510-м на месте деревянной святыни возвели каменную. После кардинальной перестройки в начале XVIII века архитектурный облик францисканского монастыря полностью изменился — в Пинске появился один из крупнейших в стране комплексов в стиле барокко.

Францисканский монастырь с приходской школой и семинарией просуществовал до 1863 года, после чего храм Вознесения получил статус приходского. Сегодня в корпусах бывшего монастыря действует Пинская семинария, воссозданная по инициативе кардинала Свёнтека. Более 50 лет Казимир Свёнтек служил в пинском храме Вознесения и после смерти в 2011 году был похоронен в находящейся при нем крипте.

Возвышающийся над рекой Пиной комплекс бывшего монастыря францисканцев служит главной достопримечательностью города. В соборе Вознесения туристов привлекают искусная резьба Яна Шмитта, Пинская Мадонна Альфреда Ромера, орнаментальная роспись, фрески и один из старейших действующих органов страны.

7. СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ В МОГИЛЕВЕ

Впервые Свято-Никольский храм в Могилеве упоминается в летописях в 1522 году. Деревянную церковь не единожды перестраивали, пока пожар полностью не уничтожил ее. В начале XVII века на месте сгоревшего храма основан монастырь. Первые его постройки были деревянными, однако в 1669 году началось возведение неотапливаемого кирпичного храма. В конце XVIII века монастырский комплекс дополнился отапливаемым Онуфриевским храмом.

Покровителем Свято-Никольского монастыря был Станислав Август Понятовский. При поддержке короля Речи Посполитой в обители было открыто духовное училище и заработала типография.

Пережив разрушения войны и антирелигиозных гонений, сегодня отреставрированный комплекс Свято-Никольского монастыря с барочными храмами, звонницей, монастырским жилым домом и усыпальницей принимает паломников и путешественников. Особое внимание стоит обратить на сохранившиеся фрески XVII–XIX вв., а также золоченый иконостас, выполненный в технике сквозной резьбы — по задумке мастеров, отсутствие одинаковых деталей в нем символизирует разнообразие созданного Богом мира.

8. СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ЖИРОВИЧСКИЙ МОНАСТЫРЬ

История этой обители начинается предположительно в 1470 году, когда в кроне дикой груши пастухи обнаружили икону Божией Матери. В то время Жировичами владел земский подскарбий ВКЛ Александр Солтан. Именно он построил первую деревянную церковь на месте обретения иконы. Каменный храм в честь Пресвятой Богородицы, или Явленскую церковь, в Жировичах возвели во второй половине XVI века. При ней был заложен православный мужской монастырь.

Чудотворная икона Божией Матери по сей день хранится в главном храме обители — Свято-Успенском соборе. Ежегодно 20 мая здесь торжественно отмечают ее явление.

Пережив войны, претерпев пожары и разрушения, не раз сменив хозяев, жировичская обитель сохранила свой архитектурный облик и статус, и теперь является крупным православным центром и паломнической меккой.

9. МОНАСТЫРЬ БЕРНАРДИНЦЕВ В ГРОДНО

В 1494 году великий князь литовский и король польский Александр Ягеллончик подарил ордену бернардинцев землю, где монахи заложили монастырь. Первые строения обители были деревянными. Только в 1595 году началось возведение каменного монастырского комплекса и храма. В 1618-м костел был освящен в честь Обретения Святого Креста.

В монастырском комплексе, образованном базиликой, жилыми корпусами и многоярусной колокольней, знатоки архитектуры распознают черты готики, ренессанса и барокко. В старейшей действующей католической святыне Гродно сохранился орган XVII века.

10. ПОЛОЦКИЙ БОГОЯВЛЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

В здании жилого комплекса бывшего Богоявленского монастыря в Полоцке теперь находится Музей-библиотека Симеона Полоцкого и единственный в Беларуси Музей книгопечатания. А начиная со второй половины XVI века монастырь слыл крупнейшим центром православия в городе.

Мужской монастырь на берегу Двины был основан в 1582 году и состоял тогда из деревянной церкви и здания братской школы. Действовал при монастыре и небольшой школьный театр. В 1656 году в обители принял постриг Симеон Полоцкий. Преподаванию в братской школе он посвятил восемь лет.

Деревянные строения монастыря не раз терпели от пожара, и во второй половине XVIII века на его территории была возведена каменная Богоявленская церковь. Спустя несколько лет началось и строительство основательного каменного духовного училища с монашескими кельями, здание которого доныне создает архитектурный облик Полоцка.

11. СВЯТО-БОГОЯВЛЕНСКИЙ КУТЕИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ В ОРШЕ

Кутеинский мужской монастырь появился в окрестностях Орши в 1631 году. Первые деревянные постройки и Богоявленский собор возвели в живописном месте, где река Кутеинка сливается с Днепром. Основание обители сопровождалось явлением иконы Божией Матери Оршанской, которая считается ее Небесной заступницей. Постепенно монастырь стал значимым центром просвещения: при нем открылись школа, библиотека, мастерская художников-иконописцев, типография, которой заведовал первопечатник Спиридон Соболь.

На месте деревянного Богоявленского собора были найдены мощные каменные фундаменты и не менее основательные подвалы. Вероятно, под собором находился единственный в Беларуси подземный, или пещерный, храм Воскрешения Праведного Лазаря, созданный и поддерживаемый монахами в хорошем состоянии на случай гонений и возможных преследований.

Во вновь действующем Кутеинском монастыре восстановлен храм Святой Троицы, возведенный в 1624–1626 гг. как зимняя церковь, которая отапливалась печью.

12. ГРОДНЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ИЕЗУИТОВ

Монастырь иезуитов в Гродно считался одним из самых богатых в Речи Посполитой. Его комплекс, выстроенный в стиле барокко, с великолепным кафедральным собором, коллегиумом, зданиями аптеки, жилых корпусов и хозяйственных построек занимал целый квартал в центральной части города.

Кафедральный собор Франциска Ксаверия в Гродно, или Фарный костел, является одним из трех храмов Беларуси, носящих почетный титул малой базилики. Костел действует и открыт для посещения. А вот сохранившиеся здания иезуитского комплекса теперь занимает тюрьма.