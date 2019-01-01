Новогодний маразм: российские оккупанты записали поздравление от имени Керченского моста 1.01.2019, 17:10

Приветствие от имени Керченского моста показало одно из крымских СМИ.

Видео было опубликовано на Youtube-канале Керчь Инфо.

Мост пожелал крымчанам жизни красивой, как его арки, здоровья крепкого, как его сваи, и друзей надежных, как его опоры. Кроме того, мост похвастался открытием железнодорожной части, запланированным на 2019 год.

Напомним, Крымский (или Керченский) мост обрел скандальную известность задолго до того, как был построен. Возложенных на него надежд мост так и не оправдал. Зато эксперты прогнозируют ему печальную участь, утверждая, что он долго не простоит из-за геологических особенностей местности, в которой построен. Подтверждением тому являются периодически случающиеся ЧП.