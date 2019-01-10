Помпео осудил узурпацию власти в Венесуэле 10.01.2019, 20:39

Майк Помпео

Глава Госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему намерен поддерживать простых венесуэльцев.

США осуждают незаконную узурпацию власти в Венесуэле диктатором Николасом Мадуро и несвободные и несправедливые выборы главы государства, которые он навязал венесуэльцам в мае 2018 года. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента США, передает РБК.

Помпео указывает, что США продолжат оказывать поддержку венесуэльскому народу, а также приложит все свои экономические и дипломатические силы для восстановления демократии в Венесуэле. «Мы вновь заявляем о нашей поддержке Национального собрания Венесуэлы, единственной законной ветви власти, должным образом избранной венесуэльским народом», — говорит Помпео.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон написал в своем Twitter, что Вашингтон не признает режим Мадуро. «Мы продолжим усиливать давление на коррупционный режим, поддерживать демократическое Национальное собрание и призывать к восстановлению демократии и свободы в Венесуэле», — сообщил Болтон.

В заявлении Помпео отмечается, что это должно произойти путем свободных и справедливых выборов. Для их проведения Вашингтон уже оказывает давление на Каракас: в частности, 8 января США ввели санкции против семи физлиц и 24 юрлиц, вовлеченных в коррупционную схему по обмену валют в Венесуэле. По данным Госдепа, злоумышленники похитили $2,4 млрд, в то время как «народ Венесуэлы голодал». Помпео подчеркнул, что в США приветствуют решение Национального собрания о содействии с мировым сообществом по возвращению украденных у населения средств.

Глава Госдепа пообещал, что Вашингтон намерен и дальше не выдавать визы в США действующим и бывшим венесуэльским чиновникам, а также членам их семей, которые могут быть причастны к коррупции и нарушениям прав человека.

Николас Мадуро 10 января принес присягу в качестве «президента» Венесуэлы на срок до 2025 года. Об этом сообщает El Pais. На церемонии инаугурации присутствовали президенты Боливии, Кубы, Сальвадора и Никарагуа, а также представители Китая, Турции и России. Страны Евросоюза, США и группы Лима не признают переизбрание Мадуро, который возглавляет Венесуэлу с 2013 года.