Парадокс: «Белэнерго» обеспокоено ростом выработки альтернативной электроэнергии 11.01.2019, 20:16

Чиновники видят в чистой энергии угрозу для эффективности БелАЭС.

ПО "Белэнерго" констатирует значительный рост выработки электроэнергии от возобновляемых источников, заявляет о рисках вытеснения ТЭЦ из энергобаланса и угрозе для эффективности строящейся БелАЭС.

"Высокие темпы развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) могут привести…к замещению дешевой электроэнергии от электростанций ГПО "Белэнерго" на дорогую от возобновляемых источников энергии и, как следствие, – к увеличению тарифов на электроэнергию для потребителей реального сектора экономики", - сказано в комментарии, размещенном на сайте "Белэнерго", сообщает "Интерфакс".

К числу рисков развития альтернативных источников энергии в "Белэнерго" относят вытеснение из энергетического баланса электрических мощностей ТЭЦ и необходимость ограничения базового режима работы БелАЭС в межотопительный период.

"Прогнозируется, что на момент ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС при условии строительства всех запланированных объектов возобновляемой энергетики суммарная электрическая мощность таких установок (без учета ГПО "Белэнерго") возрастет в 2,5 раза (с 266 МВт в 2017 году до 665 МВт в 2020 году), а годовой объем отпуска электроэнергии в энергосистему увеличится до 1,35 млрд кВт/ч или в 3,7 раза к уровню 2017 года", - подчеркивают в "Белэнерго".

При этом в настоящее время, по данным "Белэнерго", средневзвешенная цена покупки 1 кВт/ч у ВИЭ более чем в 5 раз превышает затраты для его производства на традиционных энергоисточниках.

"В последние годы ни один вид электрической генерации так интенсивно не развивается, как генерация на базе ВИЭ. За 2016 год электрическая мощность установок ВИЭ приросла в 1,6 раза к 2015 году, в 2017 году – в 1,8 раза к 2016 году", - сказано в сообщении.

В связи с этим "Белэнерго" подготовило проект указа, направленный на ужесточение требований к производителям альтернативной электроэнергии.

В частности, предлагается после 1 марта 2019 установить квоты на создание установок ВИЭ и предоставить правительству полномочия на их изъятие. Также правительство определит условия передачи выработанной на ВИЭ электроэнергии по сетям государственных энергоснабжающих организаций. Кроме того, планируется ограничить использование повышающих коэффициентов при закупке электроэнергии от ВИЭ в случае, если были нарушены плановые сроки их ввода в эксплуатацию. Предусмотрены также меры, которые будут сдерживать увеличение мощности ранее введенных установок.

Особенно парадоксальным выглядит это заявление на фоне мировой тенденции к переходу к ВИЭ.

В первой половине 2018 года в Германии возобновляемые источники дали больше электроэнергии, чем уголь – 36% всей электроэнергии. Многие страны даже называют даты полного перехода к ВИЭ. К примеру, Испания полностью перейдет на «зеленую» электроэнергию к 2050 году.