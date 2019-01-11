Беларусь занимает первое место по потреблению крепкого алкоголя 7 11.01.2019, 21:54

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На одного жителя, включая младенцев, в год приходится по шесть литров.

Таковы данные Глобального доклада Всемирной организации здравоохранения о ситуации в области алкоголя и здоровья за 2018 год, пишет «Салiдарнасць».

Отметим, что Беларусь возглавляла рейтинг самых пьющих стран еще в 2014 году. Однако в 2018-м сдала свои позиции — теперь самой пьющей страной оказалась Молдова (там на одного жителя страны приходится 15,2 литра алкоголя).

Тем не менее выясняется, что кое в чем по алкоголю мы все же обошли другие страны. А именно по крепким напиткам. На одного жителя Беларуси, включая младенцев, приходится в год по 6 литров крепкого спиртного.

Для наглядности Коммерсантъ создал инфографику.