На гомельском предприятии ЖКХ выдали зарплату сертификатами на продовольствие 2 11.01.2019, 23:11

Могут ли работодатели так относиться к работникам?

Оплата не деньгами, а сертификатами на продукты! На одном из предприятий ЖКХ Гомеля часть зарплаты выдали бумагами, которые нужно «отоварить» в определенных магазинах. Тем, кто отказался от такой награды, урезали премии. Ситуация уже развязалась. Но могут ли работодатели так относиться к работникам - в материале «Белсата».

Не чиншом, а естественным оброком некогда своему господину платили крестьяне. Эпохи изменились, теперь за работу все-таки не наказывают, а награждают, хотя иногда и разнообразными методами.

«Лучше, чтобы зарплата была, пошел, что нужно, и купил».

«А если мне не нужны эти продукты, и пойду куплю, которые мне надо? А, может, мне одежда нужна».

«Сейчас грех жаловаться, люди дорогие. Если там какой ЖКУшник сошел с ума, это ничего по сравнению с тем, что было, когда мы растили детей».

«Это не тот случай, который должен случаться в XXI веке», - говорят жители Гомеля.

«Наниматель имел финансовые трудности: ряд предприятий и организаций района имели долги за полученные ими услуги. Чтобы ускорить процесс взаиморасчетов и снизить сумму долга, руководитель решил своим работникам выдать сертификаты на 50 рублей для приобретения ими продавольствия», - говорит Вадим Жаворонок из Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий.

При том, в конкретных магазинах. Незаконный указ о урезание премий, с помощью государственного профсоюза, отменили. Но случаи с подменой заработка - достаточно распространены.

«Другое дело, что об этом мало говорится. Повод также известен, люди просто боятся», - комментирует Александр Ярошук, глава Белорусского конгресса демократических профсоюзов.

Некоторые полагают - выплатили продуктами? Хорошо, что хоть так. Об таких ситуациях журналисты сообщали и раньше. К примеру, Борисовский завода агрегатов, где руководство в добровольно-принудительном порядке решило заплатить часть зарплаты мясом и молоком:

Или Добруш, где местным коммунальщикам выдавали талоны на сахар, колбасу и туалетную бумагу.

Случаются такие случаи даже в столице. Так, в 2017-ом медиа сообщали о том, что «Минскторгавтотранс» обязывал работников брать купоны на покупки в «Евроопте» вместо части зарплаты.

«С разрешения работника допускается замена денежной оплаты полностью или частично натуральной оплатой (смешанная форма оплаты)» - гласит Трудовой кодекс.

«Ключевые слова здесь - «с разрешения работника». И речь идет не о каких-то сертификатах для особых производителей, а о натуральной оплате.

Все остальное - это самодеятельность. Это нарушение и трудового законодательства, и прав человека», - говорит Александр Ярошук.

Независимые профсоюзы напоминают: свои права надо знать и отстаивать.