The Hill: Управляя распадом России 12.01.2019, 22:55

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Далеко идущие трансформации происходят вне зависимости от дезинформационных кампаний Кремля.

Продолжающиеся атаки России на Украину и ее настойчивые действия по подрыву западных стран указывают на то, что Вашингтону и Брюсселю не удалось обуздать имперские устремления Москвы, пишет старший научный сотрудник вашингтонского Центра анализа европейской политики Януш Бугайский для сайта The Hill, (перевод - inosmi.ru).

Взаимодействие, критика и ограниченные санкции лишь усиливают бытующие в Кремле представления о том, что Запад слаб и вполне предсказуем. Чтобы сдержать российский неоимпериализм, нужна новая стратегия, которая будет способствовать упадку России и позволит преодолеть международные последствия от ее распада.

Россия слабее, чем кажется, а Запад сильнее, чем его изображают. При режиме Владимира Путина, который скоро начнет третье десятилетие своего правления, эта страна совершила переход от формирующейся демократии к неустойчивому авторитаризму.

Хотя Москва не сумела модернизировать свою экономику, чтобы выйти на уровень глобальной конкурентоспособности, Кремль преуспел в такой сфере как дезинформация, представляя с ее помощью Россию в качестве усиливающейся державы, которая ни в чем не уступает США.

В действительности же Россия находится в состоянии упадка, и свою внутреннюю немощь она маскирует внешними наступательными действиями. Российская экономика в застое. По данным Всемирного банка за 2017 год, по размерам валового внутреннего продукта на душу населения она занимает 62-е место в мире.

Даже оборонный бюджет у нее сокращается и с трудом достигает 10% от американского. Из-за низких цен на энергоресурсы, деградации инфраструктуры, всепроникающей коррупции и западных финансовых санкций государственные доходы сокращаются, уровень жизни падает, конфликты в обществе усиливаются, а региональные волнения нарастают.

Одних только экономических показателей недостаточно для того, чтобы судить о близости России к распаду, однако усиление социального, этнического и регионального давления указывает на то, что эта страна приближается к дроблению на части.

Россия не сумела прекратиться в государство, обладающее сильной этнической или гражданской самоидентификацией. Из-за царского и советского наследия она остается имперской структурой.

Громоздкая Российская Федерация состоит из 85 «субъектов», 22 из которых являются республиками, где проживают нерусские народы. Они находятся на Северном Кавказе и в Поволжье. Кроме того, там есть многочисленные регионы с четко обозначенной идентичностью, которые все больше отстраняются от Москвы.

Вместо того, чтобы проводить курс на децентрализацию, идя навстречу устремлениям регионов, Кремль ослабляет их автономию. Свидетельством тому является новый закон о языке, предназначенный для продвижения «русификации», а также планы по слиянию и ликвидации ряда регионов.

Давление нарастает по всей стране. Усиливается недовольство назначаемыми Кремлем местными губернаторами и тем, что Москва присваивает региональные ресурсы. На самом деле, такие регионы как Саха и Магаданская область на Дальнем Востоке, которые обладают значительными запасами полезных ископаемых, вполне могут стать успешными государствами, если Москва перестанет их эксплуатировать.

Новые государства выиграют от налаживания более тесных экономических и политических контактов с соседними странами, не завися от Москвы, чей федеральный бюджет резко сокращается. Обветшание инфраструктуры ведет к тому, что жители Сибири и российского Дальнего Востока будут еще больше отделены от центра, а это повлечет за собой усиление требований об отделении и суверенитете.

С учетом российских недугов напористый подход Запада окажется более эффективным, нежели защитная реакция. Вашингтон должен вернуться к тем ключевым принципам, которые сопровождали распад Советского Союза. Для этого он должен поддерживать демократизацию, плюрализм, права меньшинств, подлинный федерализм, децентрализацию и самоопределение очень разных российских регионов и этнических групп.

В то время как Москва стремится расколоть Запад, Евросоюз и Организацию Североатлантического договора (НАТО), поддерживая в этих целях националистические и сепаратистские партии в Европе, Вашингтону следует содействовать региональному и этническому самоопределению внутри Российской Федерации. Это подаст мощный сигнал о том, что Запад вполне способен должным образом реагировать на подрывные действия Москвы.

Доводы в пользу распада надо обосновать логически. Чтобы выжить, России нужна федеральная демократия и сильная экономика. А поскольку демократизации на горизонте не наблюдается, а экономические условия ухудшаются, федеральная структура будет становиться все более неуправляемой.

Чтобы управлять процессом распада и снизить вероятность конфликтов, переходящих государственные границы, Западу нужно установить связи с разнообразными российскими регионами и поддержать их мирный переход к государственности.

НАТО необходимо подготовиться к непредвиденным обстоятельствам и нештатным ситуациям, предвидя те опасности и благоприятные возможности, которые могут возникнуть в связи с дроблением России на части. В частности, европейским соседям Москвы необходимо обеспечить достаточную безопасность, чтобы они могли защититься от самых дестабилизирующих сценариев, и в то же время подготовились к взаимодействию с новыми образованиями на обломках России.

Некоторые регионы могут присоединиться к таким странам как Финляндия, Украина, Китай и Япония, поскольку Москва в прошлом силой отнимала территории этих стран. Республики Северного Кавказа, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока могут стать полностью самостоятельными государствами, налаживая отношения с Китаем, Японией, США и Европой.

Невнимание к распаду России может в большей степени навредить интересам Запада, нежели подготовка к преодолению международных последствий от такого распада. Во избежание внезапных геополитических потрясений и возможных военных столкновений Вашингтон должен контролировать и поощрять мирный раскол, устанавливая связи с новыми образованиями.

Неожиданный крах Советского Союза должен преподать урок о том, что далеко идущие трансформации происходят вне зависимости от дезинформационных кампаний Кремля и от близорукой приверженности Запада к сохранению неустойчивого статус-кво.