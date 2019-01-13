Вселенский патриархат назначил главу киевской Ставропигии 13.01.2019, 10:56

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Архимандрит Михаил (Анищенко)

Председателем Ставропигии избран священник из Луцка.

Священный синод Вселенского патриархата назначил главой киевской Ставропигии архимандрита Михаила Анищенко, который ранее был предстоятелем храма в городе Анталия, сообщает греческое издание Romfea (перевод – zn.ua).

"Именно Андреевская церковь выполняет роль резиденции Вселенского патриарха Варфоломея и представительства Константинопольской церкви. Новоназначенный архимандрит Михаил (Анищенко) станет ее предстоятелем", - пишет издание.

Архимандрит Михаил был настоятелем православного храма прп. Алипия Столпника Константинопольского патриархатав Анталии, также служил в храме "Всех Святых земли Волынской" в Луцке и был клириком кафедрального собора УПЦ Волынской епархии. Его кандидатуру рассматривали в качестве кандидата в выборах на пост главы Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе.

Напомним, 18 октября Верховная Рада Украины передала Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху.

6 января Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ, подписанный Вселенским патриархом Варфоломеем накануне. Церемония передачи посоха и Томоса митрополиту Епифанию официально завершила процедуру получения Украиной церковной независимости. 9 января Томос подписали все члены Синода Вселенского патриархата.