Соболенко вошла в топ-5 фавориток Australian Open 13.01.2019, 18:32

Арина Соболенко

Фото: getty images

Шансы на победу белоруски примерно такие же, как у Симоны Халеп, первой ракетки мира.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вошла в топ-5 фавориток Australian Open. По мнению букмекерских контор, ее шансы на победу примерно такие же, как у Симоны Халеп, первой ракетки мира, передает euroradio.fm.

Возглавляет топ-5 американка Серена Уильямс (№16 WTA) — коэффициент на победу 5,0. За ней идет немка Анжелика Кербер (2) с коэффициентом 8,0. У белоруски Арины Соболенко (11) и румынки Симоны Халеп (1) равные коэффициенты —10,0. Замыкает топ-5 японка Наоми Осака (4), коэффициент которой 11,0.

Арина Соболенко в 1/64 финала сыграет с россиянкой Анной Калинской (167). Также на Australian Open выступит Александра Саснович (33), первой соперницей которой станет бельгийка Кирстен Флипкенс (49). А Виктория Азаренко (52) сыграет на старте турнира с представительницей Германии Лаурой Зигемунд (110).

Победители в одиночном разряде получат 2,93 миллиона долларов.