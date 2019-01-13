Агент Милевского: У Артема уже зашкаливает желание надеть футболку «Динамо» 13.01.2019, 21:58

Источник: by.tribuna.com

По словам Александра Панкова, в Бресте футболист чувствует себя по-настоящему счастливым.

После полугодовой отлучки в чемпионат Венгрии Артем Милевский неожиданно вернулся в Брест. Казалось бы, после скандального расставания дорога в «Динамо» для него закрыта. Но нет. Агент футболиста Александр Панков рассказал «Трибуне» , как стал возможен главный камбэк этой зимы:

– После Нового года на нас вышло руководство брестского «Динамо». Если честно, ни секунды не раздумывали над предложением. Не было никаких проблем ни в плане личных условий, ни в плане переговоров. Артему было важно вернуться в команду, где он чувствовал себя по-настоящему счастливым.

– Руководство «Кишварды» легко отпустило Артема?

– Контракт с «Кишвардой» действовал еще полтора года. Почти сразу после предложения «Динамо» мы собрали чемоданы и полетели в Венгрию. Там встретились с президентом «Кишварды». Удалось донести до него, насколько важно, чтобы Артем вернулся в команду, с которой выигрывал трофеи. Большое спасибо руководителю венгерского клуба за понимание. Буквально за два дня уладили все вопросы и подписали контракт с «Динамо».

– «Кишварда» получила какую-то компенсацию за досрочное расторжение контракта с Милевским?

– Нет, никакой компенсации не было. Понятное дело, Артем был очень важным игроком для «Кишварды» и на поле, и за его пределами. Хотя у него поначалу что-то не заладилось в новом клубе из-за перерывов в чемпионате на матчи сборных и мелких повреждений. Но потом Артем показал свой уровень – в трех последних играх он был признан лучшим футболистом. Благодаря Артему команда набрала 11 из 16 очков в нынешнем сезоне. Поэтому еще раз спасибо президенту «Кишварды» за то, что не стал чинить препятствий переходу Милевского в брестское «Динамо».

Источник: by.tribuna.com

– Учитывая то, как Артем уходил из Бреста, вас удивил звонок от боссов «Динамо»?

– Если честно, нет. Тогда случилась неприятная ситуация, к которой не хочется возвращаться. Люди на эмоциях приняли определенные решения, но при этом Милевский сумел сохранить лицо. Он не стал выносить сор из избы и говорить что-то плохое в адрес клуба. Все прекрасно понимали, что тогда проблема была не в Артеме.

– Как думаете, сейчас Милевскому будет комфортно в «Динамо»?

– У Артема всегда было серьезное отношение к делу. Футбол – его драйв и кайф. Уверен, он быстро найдет взаимопонимание с ребятами. Все-таки с большинством из них он играл и тренировался – с теми же Хобленко и Нойком. Плюс в команду пришел Денис Лаптев, который сейчас является форвардом номер один в Беларуси. Впереди сборы, которые позволят ребятам улучшить взаимодействие. Думаю, к первой игре сезона в Суперкубке против БАТЭ Милевский подойдет супермотивированным. У него уже зашкаливает желание надеть футболку «Динамо».

– Артем уже определился с игровым номером?

– Он пока думает. В инстаграме я сделал небольшой опрос по этому поводу. Поверьте, для Артема очень важно, под каким номером он играет. Когда мы начали сотрудничать, то постоянно думали над какой-то концептуальностью. Например, в «Тосно» Артем играл под номером 75. Это год рождения генерального директора клуба, который пригласил Милевского в команду. Когда Артем перешел в Брест, то взял 32-й – его возраст на тот момент. Потом в «Динамо» он взял «семерку» – в честь Андрея Николаевича Шевченко. Посмотрим, какая идея родится сейчас. В ближайшее время Артем определится с номером.

– У Артема не сложились отношения с Алексеем Шпилевским. Почему все должно получиться с Марцелом Личкой?

– С Личкой все сложится, уверен на сто процентов. У Марцела и Артема были хорошие отношения еще во время работы в команде Радослава Латала. Кстати, у Милевского до сих пор хороший контакт с Латалом: они постоянно переписываются в инстаграме, поздравляют друг друга с какими-то событиями.

Именно Личка был одним из инициаторов возвращения Милевского в Брест. Он двумя руками за его камбэк. Марцел – умный тренер, который прекрасно понимает, какую пользу может принести Милевский, если найти к нему правильный подход.

Вообще, сейчас в Бресте собралась, пожалуй, самая сильная команда за всю историю. У «Динамо» такой потенциал! Впереди Лаптев, Милевский, Савицкий, дай Бог, останется Нехайчик. В опорной зоне – Кисляк, Нойок, Осучукву...

– Очевидно, перед командой в этом году ставятся только чемпионские задачи.

– Руководство еще официально не озвучивало задачи на сезон, но не думаю, что в Беларуси такие глупые люди, которые не понимают, для чего собирается такая команда. По составу у «Динамо» нет конкурентов в чемпионате. В плане комплектации Брест сильнее даже БАТЭ, который покинуло немало футболистов. Понятно, на их место придут другие, но ребятам нужно будет сыграться, а «Динамо» уже сыграно. Плюс Артем быстро вольется в команду. Мне бы очень хотелось, чтобы Брест выиграл чемпионат и прервал гегемонию БАТЭ. Сейчас для этого самые большие шансы.

Источник: by.tribuna.com

– Можно сказать, что, вернув Милевского, руководство брестчан признало прошлогоднюю ошибку?

– Не стал бы копаться так глубоко. Почему мы ссылаемся на руководство? Тогда командой руководил тренер, который не видел Артема и других игроков в составе. Мы прекрасно помним, что в тот момент из Бреста ушли Милевский, Лебедев, Гаврилович, едва не уехал Савицкий. Такое часто случается в футболе, поэтому не хочется предъявлять никаких претензий руководству клуба. Мы с достоинством приняли то решение. Наверное, сейчас боссы брестчан сделали определенные выводы. Они увидели, что по части креатива команде не хватает такого футболиста, как Милевский. Плюс Артем – опытный игрок, который может многому научить ребят.

– При этом широкую огласку получила история, когда в прошлом году от Милевского здорово досталось молодому Садовскому…

– Послушайте, эта история из разряда какой-то фантастики, мол, Артем что-то сказал мальчику, и тот закрылся. Это же просто смешно! Понятное дело, Милевский может вспылить на поле, но за его пределами он очень адекватный человек, который всегда извинится, если кого-то обидит. Может, где-то в порыве эмоций он мог прикрикнуть на кого-то, но… Думаете, когда Артем только-только начинал играть в киевском «Динамо», ему не доставалось от тех же Хацкевича, Белькевича, Дмитрулина? Они не кричали на молодых? Они уничтожали молодежь так, что те боялись зайти в раздевалку, но это только закаляло Милевского. Если сейчас он пытается до кого-то достучаться, значит, этот человек ему не безразличен. Уверен, в его словах не могло быть какого-то злого умысла.

– Финансовые условия в брестском «Динамо» у Милевского остались на уровне предыдущего контракта?

– Никаких финансовых уменьшений или увеличений в контракте нет. Мы даже не торговались. Поверьте, это был далеко не основной момент. У Милевского в Венгрии были даже чуть более выгодные условия за счет индивидуальных бонусов. Еще раз скажу: Артему было важно вернуться в любимый город к любимым болельщикам, которые его ценят. Думаю, в этом году Милевский заиграет еще ярче.

Источник: by.tribuna.com

– Вас смущает, что из-за невыплаты компенсации по «делу Савицкого» брестчанам нельзя регистрировать новичков?

– Совершенно не переживаем по этому поводу. В брестском «Динамо» работают очень серьезные люди, которые ответственно и профессионально относятся к работе. Они найдут какой-то консенсус с федерацией, и клуб зарегистрирует всех своих новичков.

– Сейчас Артему 34. Контракт с брестским «Динамо» рассчитан на два года. Возможно, что Милевский закончит карьеру именно в Бресте?

– Возможно, это последний контракт в карьере Артема. Тяжело что-то загадывать, но сейчас Милевский счастлив. Он хочет добиться с Брестом больших результатов. Лично я считаю, что не нужно мучить футбол и играть чуть ли не до 40. Это неправильно. Когда чувствуешь, что уже не приносишь пользы, нужно что-то менять в жизни. Как по мне, когда ты в 38-39 лет катаешься по экзотическим странам, как цирковое животное, это не очень правильное окончание карьеры. Всегда нужно уходить красиво, но давайте вернемся к этому вопросу через два года. Посмотрим, что будет с Милевским в 36, пока же у него просто сумасшедшая мотивация.