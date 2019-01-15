В «список тунеядцев» вернули минских мужчин с детьми до 7 лет 14 15.01.2019, 20:49

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«Тунеядские комиссии» решили незаконно расширить свою абсурдную базу.

Постоянная комиссия по «координации работы в содействии занятости» Первомайского района Минска рассказала о работе над базой «тунедяцев», пишет БелТА.

Из списка тех, кто платит за коммунальные услуги согласно «экономически обоснованным» тарифам (некоторые из которых выше в 5 раз за обычные), решили не исключать одну категорию граждан.

Как пишет БелТА, комиссия выявила 170 женщин и 188 мужчин, имеющих детей до 7 лет и оплачивающих коммунальные услуги. «После небольшой дискуссии» мужчин решили не исключать из списка, а «провести работу по оказанию содействия занятости». Это объяснили тем, что «в автоматическом режиме невозможно установить, самостоятельно ли они воспитывают детей без их матери».

Как отмечает «Радыё Свабода», это противоречит постановлению совета министров, принятому 31 марта 2018 года. В пункте 3, где перечисляются граждане, которые считаются занятыми в экономике, есть такой подпункт:

«[Занятыми в экономике считаются граждане] которые являются матерью (мачехой) или родителям (отчимом), усыновителем (удочерителем), опекуном (попечителем) и воспитывающие ребенка в возрасте до 7 лет, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, трех и более несовершеннолетних детей».

К пункту дается даже уточнение: не учитываются только дети, в отношении которых родители лишены родительских прав, которые воспитываются в приемных семьях или детских домах.

Позднее постановление Совмина от 8 декабря 2018 года вносит некоторые коррективы. Уточняется в том числе то, что при формировании или актуализации «базы тунеядцев» сведения о детях до 7 лет вносятся и тогда, когда ребенок достиг 7-летнего возраста в полугодии, за которое формируется база.

Это значит, что сведения о людях с детьми до 7 лет могут и оказаться в «базе тунеядцев», но тогда ответственным за базу нужно обозначать это обстоятельство, так как такие люди считаются занятыми в экономике - «нетунедяцами». То есть, относительно них не нужно «проводить работу по оказанию содействия занятости» и даже обзванивать их с вопросами о занятости, из них нельзя взимать повышенную «коммуналку».

Ни одно постановление не делает дискриминации по признаку пола в отношении родителей в вопросе отнесения к «тунеядцам», также нет никаких уточнений о воспитании детей одним из родителей или обоими.

Похоже, мартовское постановление о порядке «зачисления в тунеядцы» и более поздние решения не дают право «тунеядским комиссиям» расширять категории «не занятых в экономике» - если только обратное не указано в одном из пунктов «для служебного пользования».