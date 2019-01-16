Простой вопрос - куда бежать? 10 Владимир Халип

16.01.2019, 9:19

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Источник: racyja.com

Время Лукашенко и Путина уже давно ушло.

Аншлюс подкрался незаметно. Он был на этот раз без каски, в приличном костюме. Даже с галстуком. Руку вперед в характерном приветствии не выкидывал. Гранат и прочего неадекватного снаряжения при себе не имел. Невероятно строгая и чрезвычайно бдительная здешняя охрана ничего подозрительного не заметила. И вся почтенная публика, считая его другом и братом, пребывала в трепетном умилении. А потом началось!..

Еще совсем недавно мир казался прочным, непоколебимым. И могучая наша вертикаль, вдохновленная лампасами вождя, намерена была дать решительный отпор проискам коварного НАТО. Плечом к плечу с восточным братом и соседом намеревалась стать стеной где-нибудь под Брестом. Или под прицелом новейших телекамер ползти со связками гранат навстречу танкам типа «Абрахамс». Но эту вдохновенную картину всенародного подвига вконец испортил некто Медведев Д.А. И что самое обидное – в том же Бресте.

И оказалось вдруг, что легенда про один окоп на двоих уже не канает. А реальность в едином пространстве будущего подвига жестока и груба. У маркитантов свой закон. Взял деньги в долг – изволь отдать с наваром. Хочешь нефти и газа – плати по полной. А потому выше помянутый будто бы союзник бесцеремонно предъявил здешнему правителю неподъемный счет. С обилием цифр и убийственным количеством нулей. Даже обидно было поначалу: когда так много успело набежать?..

Однако и это еще не все. Тот же российский чиновник напомнил, что 8 декабря 1999 года правитель собственноручно подмахнул договор о некоем союзном государстве. А это – общий парламент, общая судебная система и единая валюта. Ближайшая перспектива подобных соглашений – неизбежное вторжение нетерпеливого соседа.

Апелляция к товарищу Путину утешения не принесла. Тот просто повторил основные пункты документа. Да еще заметил, что содержание колхозного режима в течение 25 лет обошлось Москве в сто миллиардов долларов. И напомнил условия безоговорочной капитуляции.

Глухая борьба под кремлевским ковром была настолько тяжелой и беспросветной, что по итогам предновогодней встречи не последовало даже намека на суть переговоров. Они не считают нужным о чем-то сообщать народу. Но и без этих сообщений всем было уже ясно, в какую сторону вырулила дружба двух обломков давно почившей империи Советов.

Но почему этот дешевый фокус с заплесневелым и едва не списанным в макулатуру договором так всполошил правителя? Он не видел, что вытворяет резвый союзник почти со всеми своими соседями? И кто это у нас когда-то с невероятной строгостью отчитывал своих же чиновников за легковерие и неоправданное доверие к столь ненадежным партнерам по ту сторону восточной границы?

«Чего вы лезете в эту Россию, где вас пинают? Неужели не понимаете, что уже не первый раз создается ситуация, когда нас хотят взять голенькими и голенькими руками, бесплатно?.. С сегодняшнего дня это время закончилось, начинается другое время. Не получается в России, не надо кланяться, ныть, плакать, надо искать свое счастье в другой части планеты. Я это осознанно публично говорю». Вот такие мысли звучали 25 мая 2009 года. Вполне осмысленные напутствия давал свои подручным. Почему же сам этим советам не последовал?

И вот сейчас случилось то, от чего тогда предостерегал. Циничный сосед предлагает жить в одном колхозе, потому что ему так лучше. Последние романтики еще надеются, что правителя, если очень повезет, новое начальство оставит в качестве губернатора аннексированных территорий. А то как же, будто они не знают эту публику! И вот куда бежать, если четыре мешка с картошкой не выполнят свою историческую роль? Шейхи едва ли внезапному гостю будут рады. На Соломоновых островах о нем уже знают. А папуасам его горькие страдания вообще до лампочки. Все рушится из-за одной опрометчиво подписанной бумажки. И это в то время, когда уже задумали постройку шикарного лыжного манежа, когда вроде бы наладилась жизнь и так удачно решился вопрос с персональным жильем вблизи того самого снежного манежа и собственного рабочего места. Где справедливость?..

Президенты уходят красиво. Учреждают потом свои фонды. Читают лекции в престижных университетах. Или просто сажают розы. Как правило, ушедшим сопутствуют почет и уважение сограждан.

Диктаторы и узурпаторы уходят безобразно. Лучше об этом и не вспоминать.

А потому кремлевский чекист-прагматик никаких иллюзий на этот счет себе не позволяет. Надежных гарантий безопасности после ухода с должности ему никто обещать не может. Ситуация в стране, а тем более во власти, там почти непредсказуема. Есть только один возможный вариант – президентское кресло никогда не покидать. А поскольку эта каденция Путина последняя, возник вполне реальный проект с реанимацией порядком подзабытого договора о едином государстве. Стоит только «наполнить договор конкретным содержанием», как все заботы, тревоги, а заодно и прежние сроки улетучатся мгновенно. И чудесным образом избираться можно заново. Кто же упустит такую возможность?

И все разговоры о том, что Россия только пугает здешний режим, чтобы вытряхнуть для себя какие-то преференции на западном направлении – это новогодние сказки для бедных или очень наивных. Россия взялась за этот проект всерьез. Империя проголодалась – срочно требуются новые земли. А потому следовало бы отбросить все сантименты, порожденные колхозной пропагандой. Вспомнить наглый захват Крыма со всеми последствиями, краткую историю Лугандонии, танковый поход на Тбилиси. А уж какие там прежде тосты звучали, какие братские чувства полыхали при встрече! А потом пришли черные риэлторы, чтобы хитростью и наглостью выселить вчерашних друзей и братьев из их уютного дома. И вот теперь они присмотрели недвижимость на западном направлении.

Даже дроздовский правитель уже осознал, что ни единого шанса они ему не оставят. Пытается вырваться из кремлевской ловушки. То четыре мешка картошки закинет в Кремль, то вдруг начинает рассказывать о девяти миллионах автоматов, которые раздаст народу. Но это все пустое – поздно! О народе следовало помнить с первого дня, а не в минуту крайней опасности. Интересы его и народа разошлись давно и безвозвратно.

И эта последняя бесславная каденция уже завершается. Как и у союзного правителя, у него перспективы нет. Все порывы бесполезны. Это новый год вскружил им головы. И они замахнулись на новые сроки, на новые земли. Строят ошеломительные планы. И не могут понять, что их время уже давно ушло. В свои права вступил 2019 год.

А у него совсем иные планы.

Владимир Халип, специально для Charter97.org