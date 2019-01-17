Мэй: Дверь по переговорам о Brexit открыта для лейбористов 1 17.01.2019, 8:35

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Премьер Британии призвала политиков забыть о своих личных интересах.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «моя дверь всегда остается открытой для лейбористов», подчеркнув, что осталась разочарована тем, что лидер Лейбористской партии Джереми Корбин не принял участие в дискуссии по условиям Brexit. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает Reuters.

Вечером 16 января в нижней палате парламента Британии прошло голосование о вынесении вотума недоверия кабинету министров, 325 парламентариев проголосовали против, еще 306 политиков — за, сообщает РБК.

После того, как Мэй удалось сохранить доверие парламента, она отметила, что теперь у нее есть возможность для дальнейшей реализации Brexit. Она встретилась с представителями лейбористов, Шотландской национальной партии и Партии Уэльса, отметив, что «пришло время отложить личные интересы в сторону». Мэй вновь подчеркнула, что считает своим долгом довести Brexit до конца и пообещала выполнить эту задачу.

Ранее Мэй пригласила лидеров парламентских партий обсудить условия по выходу Британии из Евросоюза, однако лейбористы отказались вести переговоры с премьером. Лейбористская партия во главе с Корбином выступает против соглашения Мэй с властями Евросоюза, которое было достигнуто в конце 2018 года, а также за сохранение таможенного союза с Европой и единого европейского рынка.

Британский парламент 15 января отклонил план Мэй по Brexit, против него проголосовали 432 депутата, за — 202 парламентария. Корбин назвал итоги голосования катастрофическими. Ранее проевропейские британские министры призывали Мэй объединиться с лейбористами в случае провала сделки Brexit.