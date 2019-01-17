82-летний Берлускони будет баллотироваться в Европарламент

82-летний Берлускони будет баллотироваться в Европарламент1
- 17.01.2019, 18:25
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони примет участие в предстоящих выборах.
Об этом Сильвио Берлускони заявил во время выступления на Сардинии, откуда он родом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
"Благодаря моим знаниям, опыту и способности убеждать, я думаю, что могу сыграть важную роль и заставить граждан Европы понять, что мы рискуем отойти от западных ценностей", - сказал Берлускони во время национального тура в преддверии административных выборов в Италии в следующем месяце.
Его решение было принято вскоре после встречи с союзником и действующим президентом Европарламента Антонио Таяни, который является членом движения Forza Italia, возглавляемого Берлускони.
82-летний Берлускони сказал, что будет баллотироваться, чтобы "положить конец этому правительству, как в 1994 году, когда я решил остановить коммунистов".
В своем заявлении он также заявил, что ожидает, что глава правой партии "Лига" Маттео Сальвини "постучится в дверь, чтобы сформировать правоцентристское правительство".
Берлускони может быть кандидатом после того, как в прошлом году суд постановил "реабилитировать" его, после того как он был осужден за налоговое мошенничество, лишившее его права занимать государственную должность.
Он считается сторонником проевропейского лагеря и в декабре написал в Твиттере, что надеется, что Великобритания фактически останется частью ЕС.