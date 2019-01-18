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Климкин: Украина ведет переговоры о безвизе с 22 странами

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  • 18.01.2019, 15:15
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Павел Климкин
ФОТО: УНИАН

C украинским загранпаспортом можно посещать 128 стран мира без визы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, пишет 112 Украина.

"Мы ведем переговоры и консультации или относительно дальнейшего упрощения визового режима, или по безвизу с 22 странами. В ближайшее время, буквально в течение нескольких месяцев, будут начаты переговоры еще с несколькими странами", - сказал глава МИД.

Климкин добавил, что Украина хочет "выйти за несколько лет на очень достойный результат".

Ранее сообщалось, что по безвизовому режиму с украинским загранпаспортом можно посещать 128 стран мира. С белорусским паспортом можно посетить лишь 77 стран.


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