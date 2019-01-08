Новый рейтинг паспортов: Беларусь – на 66-м месте 1 8.01.2019, 17:25

Это худший результат среди всех соседей.

Наша страна улучшила свою позицию в мировом рейтинге. Теперь владельцы белорусских паспортов могут без визы посетить 77 стран по всему миру, сообщает «Белсат».

Компания Henley & Partners опубликовала 8 январяя мировой рейтинг паспортов. В нем Беларусь занимает 66-е место. Граждане нашей страны имеют возможность без виз посетить 77 стран по всему миру. Это худший результат среди всех соседей.

Из соседних с Беларусью стран наилучший рейтинг имеют граждане Литвы и Латвии, которым виза не нужна для посещения 180 стран (11-е место в мире), а также Польши – 174 страны и 15-е место соответственно. Украина расположилась на 41-м месте (128 стран), Россия – на 48-м (119 стран).

Наилучшие позиции в рейтинге Беларусь занимала в 2007-2008 годы, когда она была на 63-м месте. Наихудшие – в 2015-м — 78-е место. В прошлом году белорусский паспорт занимал 68-ю позицию, и таким образом в обновленном рейтинге он улучшил свое положение на две позиции.