В Подмосковье женщина держала в рабстве шестерых белорусов 3 8.05.2024, 15:25

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Их заставляли просить милостыню.

Жительница подмосковной Балашихи (Россия) держала в рабстве пятерых мужчин и женщину из Беларуси. Против нее возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным полиции, злоумышленница забрала телефоны и документы своих жертв, удерживала в квартире, а также «применяла против них физическое и психологическое насилие».

Подозреваемую задержали. При обыске у нее дома нашли таблички, на которых написаны просьбы о помощи, деньги и документы. По данным полиции, женщина заставляла нелегальных работников просить милостыню на улицах. Она приводила мигрантов на место «заработков», где контролировала их.

Возбуждено уголовное дело об использовании рабского труда. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее стала известна история 63-летнего Виктора Чикунова, который приехал из Беларуси на заработки в Россию и попал в рабство.