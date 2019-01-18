Наставника «Гомеля» уволили, спустя день после критики Федерации хоккея Беларуси 18.01.2019, 18:44

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ОЛЕГ ХМЫЛЬ

ФОТО: THEWORLDNEWS.NET

Олег Хмыль не стал комментировать ситуацию.

ХК "Гомель" отстранил от работы главного тренера команды Олега Хмыля. Наставник отсутствовал на раскатке "Гомеля" перед матчем с "Юностью".

Сам специалист комментировать ситуацию не стал, сообщает by.tribuna.com.

Олег Хмыль — о провале в Суперфинале Континентального кубка: в подсознании было такое, что тяжело с этим составом что-то показать

На прошлой неделе "Гомель" принял участие в Континентальном кубке. "Рыси" проиграли три матча с общей разницей 2:18 и заняли последнее место.

В чемпионате Беларуси "Гомель" занимает пятое место, на 21 очко отставая от идущего четвертым молодеченского "Динамо" при трех играх в запасе.

Напомним, ранее Олег Хмыль раскритиковал Федерацию хоккея Беларуси.