Новый коррупционный тренд в Беларуси: воровать из детских столовых 6 18.01.2019, 21:27

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Фото: mygazeta.com

Только в Гомеле подозревают 11 человек в краже продуктов для школьных столовых.

В Гомеле возбуждено уголовное дело по факту хищений пищевых продуктов для школьных столовых. Подозреваемых 11 человек. Организовала аферу заведующая складом комбината школьного питания. Одновременно в Минске шел процесс, на нем судили экс-руководителя главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Борисевича и трех бывших работников комбината школьного питания. Их подозревают в кражах и мошенничестве. Видимо, воровать из детских столовых – новый коррупционный тренд в Беларуси. На суде присутствовал корреспондент «Белсата» Артем Лява:

«Сегодня был первый день процесса. Прокуратура озвучила свои претензии, адвокаты – свою позицию. Сегодня на скамье подсудимых с Сергеем Борисевичем сидели Бронислав Рослик с женой Ларисой. Рослик – это директор комбината школьного питания, Лариса – кладовщица. А также Александра Мамотюк – главный бухгалтер. Вот эту группу и обвиняют во взятках и воровстве…»

Журналисты спросили жителей Гомеля, слышали ли они о фактах кражи пищи из школьных столовых, и что они думают по этому поводу?

Журналист Андрей Толчин (Гомель):

«Опрос показал, что низкие зарплаты и сама система провоцируют людей просто воровать. Они кражами и занимаются вот таким образом. Когда я еще был депутатом, мы делали попытку каким-то образом изменить это. И у нас эти обеды заменялись тем, что детям под расписку давались деньги. Но это решение городского совета потом было изменено, и теперь снова существует старая система, где сверху вниз идет распределение, а где распределение, там и коррупция…»