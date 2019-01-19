Гандболисты минского СКА занимают 2-е место в Балтийской лиге
- 19.01.2019, 14:47
Белорусские гандболисты сыграли вничью в очередном матче Балтийской лиги.
Играя в литовском Каунасе с местным "Драгунасом", вице-чемпионы Беларуси незадолго до конца встречи вели со счетом 24:21. Однако удержать преимущество гости не смогли и довольствовались лишь ничьей - 26:26.
Самым результативным в составе армейцев стал Никита Вайлупов, забросивший 8 мячей. После 6 проведенных матчей в активе СКА 7 очков и второе место в турнирной таблице предварительной группы А.
Впереди украинский ЗТР из Запорожья, набравший 12 очков в 7 играх.
Свой следующий поединок Балтийской лиги минчане проведут 20 января в гостях у эстонской "Пыльвы", которая имеет 2 очка и находится на предпоследнем, 5-м месте турнирной таблицы группы А.