Гандболисты минского СКА занимают 2-е место в Балтийской лиге 19.01.2019, 14:47

Фото: belta.by

Белорусские гандболисты сыграли вничью в очередном матче Балтийской лиги.

Играя в литовском Каунасе с местным "Драгунасом", вице-чемпионы Беларуси незадолго до конца встречи вели со счетом 24:21. Однако удержать преимущество гости не смогли и довольствовались лишь ничьей - 26:26.

Самым результативным в составе армейцев стал Никита Вайлупов, забросивший 8 мячей. После 6 проведенных матчей в активе СКА 7 очков и второе место в турнирной таблице предварительной группы А.

Впереди украинский ЗТР из Запорожья, набравший 12 очков в 7 играх.

Свой следующий поединок Балтийской лиги минчане проведут 20 января в гостях у эстонской "Пыльвы", которая имеет 2 очка и находится на предпоследнем, 5-м месте турнирной таблицы группы А.