«Баста»: Сейчас все будет серьезно, по-взрослому 2 20.01.2019, 10:35

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Фото: svaboda.org

Белорусам нужно не подвести страну.

Белорусы приняли активное участие в 2009 vs. 2019 Challenge, которые проходит в соцсетях по всему миру. Постят свои фото, рассказывают о том, что изменилось в их жизни за 10 лет. Пишут и о том, что осталось неизменным, навсегда застрявшем в прошлом. Тут в лидерах — известный персонаж, который все эти 10 лет вешает нам лапшу на уши, не заботясь ни о ее свежести, ни о качестве, пишет телеграм-канал «Баста».

Приведем и мы пару его цитат из далекого 2009 года.

«Ни о каком сокращении не может быть речи. Среднемесячный размер пенсий по возрасту вырастет на 10%. Средняя заработная плата в течение года должна достичь 500 долларов. Эта цифра святая». (Лукашенко, встреча с представителями белорусских СМИ, 30.12.2009)

«Белорусы и россияне - это один народ. Россия - это наша страна... Мы думаем как русские, как россияне». (Лукашенко, «Советская Белоруссия», 5.06.2009)

«Каждый руководитель, каждый чиновник должен усвоить, что он должен раздеваться сегодня и работать на производство, а потом еще и продавать эту продукцию». (Лукашенко, ОНТ, 18.01.2009)

Кризис жанра для политика — когда он не может предложить ничего нового, не готов отвечать на новые вызовы, не соответствует времени. Кризис жанра для диктатора — когда он не может придумать новую ложь и, как недоучившийся уличный скоморох, пытается веселить окружающих давно всеми разгаданными фокусами десятилетней давности.

Справедливо будет отметить, что одно отличие мы нашли.

«Я не напрягаюсь по поводу выборов. Я не волнуюсь по этому поводу», - так Лукашенко говорил на встреча с представителями белорусских СМИ 30 декабря 2009 года. Сегодня от былой уверенности ни осталось и следа. Помните, как он недавно с дрожью в голосе о «политической вакханалии», и «попытках пробовать на зуб» вещал?

«Чуйка» правителя не подводит, сейчас все будет серьезно, по-взрослому. Давайте и мы постараемся не подвести.