Вьетнамские врачи спасли мужчину от смертельного отравления, залив в него 15 банок пива 4 20.01.2019, 16:05

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Пиво врачи залили прямо в реанимации.

Во Вьетнаме врачи при помощи пива спасли жизнь 48-летнему пациенту Нгуену Ван Нхату, госпитализированному с тяжелым алкогольным отравлением, которое грозило ему смертью, пишет gordonua.com со ссылкой на Daily Mail.

Уровень метанола в крови пациента превышал норму в 1119 раз из-за того, что он выпил много некачественного алкоголя. Врачи влили в организм мужчины пиво, содержащее антидот метанола – этанол.

Вначале медики использовали три бутылки пива по 0,3 литра, после чего состояние пациента улучшилось. В течение следующих 12 часов Нгуену Ван Нхату ставили капельницы из пива, вливая в его желудок по одной бутылке пива в час.

Параллельно они очищали кровь пациента от опасных токсинов при помощи гемодиализа. После более четырех литров пива мужчина пришел в себя. Его состояние за три недели полностью стабилизировалось, после чего пациента выписали из больницы.

Доктор Ле Ван Лам пояснил, что алкоголь может попасть в организм человека как этиловый спирт и как метиловый спирт. Метиловый спирт смертельно опасен для человека, поскольку окисляется до формальдегида, который, в свою очередь, окисляется до муравьиной кислоты.

При попадании в организм этанола и метанола окисление формальдегида в муравьиную кислоту замедляется, а печень начинает перерабатывать этанол. Это дает медикам время на проведение диализа.