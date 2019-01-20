«Вызвал Uber, водитель увидел ребенка и отменил поездку» 5 20.01.2019, 18:22

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Как будут решать проблему платформы по перевозке пассажиров.

Типичная ситуация: семья с ребенком вызывает машину через Uber или «Яндекс.Такси». А спустя десять минут приезжает водитель и отказывается от поездки. Потому что для перевозки детей нужно детское кресло, а его в салоне нет. И возить удерживающие устройства агрегаторы своих партнеров не обязывают. Иногда доходит до смешного: если заранее указать в комментариях к заказу, что без детского кресла никак, система даже не начнет поиск машины. Пассажиры с маленькими детьми оказываются в странном положении: вроде бы ничего предосудительного не делают, но получают отказ.

Источник: onliner.by

В редакцию Onliner обратился читатель и поделился историей о том, как он попытался совершить поездку через Uber. Вадим привычно заказал машину с помощью приложения. На точку посадки приехал Renault Logan, но водитель отказался брать пассажиров:

— Когда он увидел, что предстоит везти ребенка, отказался от поездки. Мотивируя тем, что у него нет детского сиденья и он не такси, а аренда автомобиля с водителем.

Вадим уже собирался везти ребенка на собственном авто. Но после отмены заказа одним водителем система автоматически нашла нового:

— Буквально через две минуты перезванивает другой и говорит: «Я приехал на ваш заказ».

Второго водителя не смутило ни наличие ребенка, ни отсутствие детского кресла. И поездка состоялась. Но остались вопросы.

В чем проблема с перевозкой детей в Uber и «Яндекс.Такси»?

По 178-му пункту ПДД в легковых автомобилях запрещено перевозить пассажиров в возрасте до 12 лет без специальных удерживающих устройств. Исключение — дети, чей рост превышает 150 сантиметров. А еще детское кресло допускается не использовать в автомобиле-такси.

Но транспортное средство не получает статуса такси, если водитель работает на Uber, «Яндекс.Такси» или другой агрегатор. Юридически эти платформы являются информационными сервисами. А водители — их партнерами. И права пользоваться исключениями для таксистов они не имеют (если, конечно, автомобиль не оформлен как такси).

Источник: onliner.by

Тема детских кресел в Uber и «Яндекс.Такси» уже поднималась ранее. Основная рекомендация сервисов — заранее связываться с водителем по телефону и уточнять наличие удерживающих устройств. Правда, этот способ неудобен. Судите сами: пользователю нужно сделать заказ, дождаться его подтверждения, а потом дозвониться водителю. Если кресла у него нет, придется ждать отмены заказа и начинать все сначала.

В России у Uber и «Яндекс.Такси» есть отдельные тарифы для пассажиров с детьми. И в случае заказа клиент гарантированно получает машину, оснащенную специальным удерживающим устройством. Но до Беларуси апгрейд пока не добрался, хотя был бы актуальным.

Мы попросили пресс-службы Uber и «Яндекс.Такси» рассказать о вариантах решения проблемы, с которой сталкиваются пассажиры с детьми.

Комментарий Uber

О том, возможна ли перевозка детей без удерживающих устройств

— Ожидаем от наших партнеров в Беларуси строгого соответствия требованиям закона при осуществлении перевозок. Рекомендуем использовать бустер/кресло и адаптер.

О детском тарифе

— Планируем запустить сервис UberKIDS в Беларуси после того, как появится дополнительное страхование поездок, заказанных через Uber. Пока этого сервиса нет, рекомендуем родителям заранее уточнять у водителя, имеется ли детское кресло в авто.

Временно устранить проблему с поиском машины, оснащенной удерживающим устройством, мог бы специальный функционал в приложении. Вроде поля для галочки о поездке с ребенком. В пресс-службе Uber сообщили, что пока таких планов нет. А у родителей есть альтернативный вариант — ездить со своим детским креслом.

Комментарий «Яндекс.Такси»

О поездках без детских кресел

— Рекомендуем водителям партнеров иметь в машине удерживающее устройство, а если его нет, то не совершать поездок с детьми.

О возможности появления детского тарифа

— Мы действительно рассматриваем возможность запуска детского тарифа в Беларуси и прорабатываем это направление. Пока услуга недоступна, рекомендуем пользователям заранее звонить водителю и уточнять, есть ли в автомобиле детское кресло или бустер.

Также пресс-служба «Яндекс.Такси» рассказала, что сервис рассматривает варианты введения специальных функций в приложении для пассажиров с детьми. Но пока конкретики нет. Как только нововведения будут реализованы, об этом сообщат отдельно.

А как на практике? Пытаемся заказать машину с детским креслом

Пробуем проверить, как обстоят дела в реальных условиях. Допустим, нам с ребенком нужно ехать из Сухарево в ТРЦ Galleria Minsk. Звонить водителям не особенно хочется, поэтому сначала пробуем схитрить — использовать функцию «Комментарии, пожелания» в приложении «Яндекс.Такси».

Источник: onliner.by

Казалось бы, все логично. Функция предусмотрена для того, чтобы заранее предупредить водителя о подробностях поездки. Но не тут-то было.

Система реагирует на словосочетание «детское кресло», выдает предупреждающее сообщение и… отказывается искать машину. После нажатия кнопки «Хорошо» пользователь возвращается на страницу с выбором маршрута и кнопкой «Вызвать такси». А чтобы начать-таки поиск, комментарий придется удалить.

Источник: onliner.by

Придется работать по старинке. Оформляем заказ без комментариев, ждем отклика водителя и начинаем звонить. С первой попытки ничего не получилось. Водитель сказал, что кресла у него нет, и предложил везти ребенка «на ручках».

Не оказалось детского кресла и в следующих двух машинах. Четвертый водитель совсем уж возмущенным голосом объяснил, что не обязан возить никаких кресел.

А когда узнал, что будет отмена поездки, выдал эмоциональную тираду и бросил трубку.

Пятый раз — тоже промах, и, видимо, варианты закончились. После попытки вызвать очередную машину система утверждала, что придется подождать одну минуту. К слову, к этому моменту стоимость поездки успела вырасти на 3,6 рубля.

Отчаявшись искать машину в сегменте «Эконом», пробуем «Комфорт». Приложение долго искало подходящий вариант, но спустя несколько минут все же нашло. Правда, и в этом случае нас ждало разочарование: кресла снова не оказалось. А найти еще одну машину для тарифа «Комфорт» у приложения не вышло.

Источник: onliner.by

Суммарно на все манипуляции пришлось потратить около получаса. На этом, так и не обнаружив подходящей машины, мы решили свернуть эксперимент.

Иметь в салоне удерживающие устройства платформы рекомендуют своим партнерам-водителям, но не обязывают. Для появления детского тарифа со специально оборудованными машинами нет необходимых условий. А платформы пока «рассматривают варианты». Крайними остаются пассажиры с детьми — без возможности оставить нужный комментарий к заказу и с перспективой впустую потратить на звонки уйму времени.