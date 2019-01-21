«Настоящее время»: В 2017 году компания Зеленского получила деньги от Минкульта РФ 21.01.2019, 14:49

Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Компания «Грин Филмс» получила более полумиллиона долларов.

Телеканал "Настоящее время" нашел документы, которые подтверждают, что российская компания "Грин Филмс" получила 35 миллионов рублей ($526 тысяч) от Министерства культуры России в 2017 году на производство фильма "Вниз". Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.

Как ранее сообщали журналисты-расследователи программы "Схемы", конечным владельцем "Грин Филмс" через компанию на Кипре является украинский шоумен Владимир Зеленский. Ранее он заявил о своих намерениях баллотироваться в президенты Украины.

В интервью "Схемам" Зеленский отказался говорить о своем бизнесе в России, а позже записал ролик, где отрицал, что у него есть такой бизнес. Однако через несколько дней он подтвердил сайту "Украинская правда" , что "Грин Филмс" продолжает работать в России. По новой версии шоумэна, компания была им передана в управление, и заявку на государственное финансирование в России подавали другие люди, "те, кто занимается этой компанией".

Он также заявил, что "в ближайшее время" выйдет из кипрской компании, которой принадлежит "Грин Филмс".

Зеленский рассказал, что его компания "Квартал 95" продолжает получать роялти за продукты, произведенные до 2014 года – аннексии Крыма Россией и начала боевых действий в Донбассе. Например, за сериал "Сваты".

"Контракт заключен на 10 лет. Как я могу закрыть эту компанию? Контракт до 2021 года. С 2011 до 2021 года мы получаем роялти от "Сватов". Мы эти деньги получаем. Что ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги? Нет", – заявил он.

Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний – зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же – соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры.

В России три компании, найденные журналистами, с 2014 по 2017 год заработали около 13 миллионов долларов.