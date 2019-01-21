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В районе Керченского пролива горят два судна

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  • 21.01.2019, 19:27
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Фото: Станислав Красильников/ТАСС

По предварительным данным, на одном из них произошел взрыв.

Два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива, на одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"Предположительно, произошел взрыв [на одном из судов]. Потом огонь перекинулся на другое судно. Подходит спасательный буксир", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Росморречфлоте сообщили, что на судах находятся 17 и 14 человек.


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