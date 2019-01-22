СМИ: Израиль поразил восемь российских батарей ПВО 22.01.2019, 12:32

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Новые подробности последнего удара по Сирии.

Израильские военные поразили восемь батарей ПВО во вчерашнем ударе по Сирии. Об этом пишет газета "Гаарец". Среди атакованных были системы российского производства, в том числе С-75, С-125, "Бук", "Панцирь", а также радар, входящий в комплекс противовоздушной обороны.

По данным телеграм-канала Directorate 4, в числе уничтоженных был зенитный комплекс "Оса".

Как указывает "Гаарец", сирийские и российские военные до сих пор не задействовали свои более совершенные системы – С-300. Бездействуют и С-400, которые стоят на вооружении России и управляются исключительно россиянами. Их задача – защищать позиции российских войск в регионе.

Спустя сутки после одной из самых масштабных израильских операций в Сирии Москва по-прежнему не выступила с осуждением в адрес израильтян, говорится в материале израильской газеты.

Во время аналогичной по масштабам израильской атаки 25 декабря Минобороны России обвинило Израиль в нарушении суверенитета Сирии и создании угроз для гражданской авиации. В воскресенье российские военные заявили, что сирийцы защищались от израильских ракет с помощью средств ПВО российского производства – "Панцирь" и "Бук". Накануне пресс-служба Армии обороны Израиля показала видео уничтожения батареи "Панцирь С-1", который безуспешно пытался сбить летящую в его сторону израильскую ракету. Съемка велась установленной на израильской ракете видеокамерой.

В сентябре сирийские военные при попытке сбить израильский истребитель по ошибке уничтожили российский самолет-разведчик, что привело к гибели 15 российских военнослужащих. Россия обвинила Израиль в попытке "прикрыться" российским самолетом и поставила войскам сирийского президента Башара Асада восемь батарей С-300. По замыслу Москвы, они должны были сдержать израильскую военную активность в регионе. Этого, однако, не произошло: менее чем за месяц сообщалось о четырех эпизодах израильских атак, в том числе двух массированных.

ПВО Сирии

Фактически все стоящие на вооружении Сирии средства ПВО были поставлены сирийскому правительству Советским Союзом и Россией.

Первые поставки комплексов ПВО в Сирию произошли в 1968 году. Советское руководство приняло такое решение после шестидневной войны, в ходе которой израильская авиация уничтожила от 54 до 60 из 106 сирийских самолетов, многие из которых были поражены прямо на аэродромах. К началу войны Судного дня 1973 года в составе ПВО Сирии числилось 12 дивизионов ЗРК С-75М, 8 дивизионов ЗРК С-125 и 14 батарей ЗРК "Квадрат". В процессе конфликта силы ПВО Сирии и Египта вместе уничтожили 82 самолёта ВВС Израиля, что в итоге составило 85 % всех потерь израильской авиации. Однако начиная с 20 ноября 1983 года, Израиль потерял лишь один самолет в ходе многочисленных военных операций: 10 февраля 2018 года израильский F-16 был подбит управляемой сирийской ракетой, после чего ВВС Израиля нанесли волну ударов по 12 сирийским и иранским объектам.

Сейчас на вооружении Сирии находится свыше 900 зенитных ракетных комплексов и более 4000 зенитных орудий калибра 23—100 мм, поставленных в разное время Москвой. 30 сирийских ЗРК приходится на С-75 "Двина" и С-75М "Волга", 200 — "Куб", 140 — С-125 "Нева" и С-125М "Печора", 60 — "Оса". Согласно недавнему анализу Jerusalem Post, все они продемонстрировали свою неэффективность в борьбе против израильских операций, в том числе когда речь идет о малозаметных истребителях F-35, а также крылатых ракетах.

Массированный удар

В ночь на 21 января военно-воздушные силы Израиля нанесли массированный удар по Сирии. Российские военные сообщили о том, что сирийские войска якобы сбили 30 израильских ракет, однако признали гибель как минимум четырех сирийских военных. Наблюдатели сообщили о больших разрушениях, а также гибели 11 сирийских военных и бойцов вооруженных формирований.

Ранее заявления российских и сирийских сторон о перехвате израильских ракет не находили подтверждений.

Как сообщает Армия обороны Израиля, объектами атаки стали позиции иранских сил и батареи противовоздушной обороны. "Гаарец" сообщал о 10 пораженных целей. По данным ЦАХАЛ, были атакованы склады с вооружением в международном аэропорту Дамаска, штаб разведки и иранский тренировочный лагерь.

Еврейские военные подчеркнули, что бомбардировки произведены в ответ на состоявшийся 20 января запуск иранской ракеты класса "земля-земля" по израильской территории. Снаряд был перехвачен системой "Железный купол". Как утверждается, в ходе операции сирийские силы ПВО подверглись ударам после того, как запустили десятки ракет по самолетам Израиля.

Ранее в этом месяце начальник Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот рассказал о том, что за последние несколько лет израильские самолеты поразили "тысячи целей" в Сирии. По его словам, за один только 2018 год было сброшено две тысячи бомб на связанные с Ираном объекты в Сирии. Власти еврейского государства неоднократно заявляли о том, что не позволят Ирану и связанным с ним группировкам превратить в Сирию в базу для наступления на Израиль.