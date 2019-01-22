За чей счет власти рассылают смс «тунеядцам» 7 22.01.2019, 14:21

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Чиновники взяли на вооружение новый метод оповещения «тунеядцев».

Комиссия координации работы в содействии занятости населения при администрации Московского района Бреста разослала около двух тысяч SMS «не занятым в экономике» гражданам, сообщает «Радыё Свабода».

В них сообщается, что получатель SMS «зачислен в число трудоспособных граждан, не занятых в экономике». Также в ней рекомендуется обратиться в комиссию. Хотя указан ошибочный адрес сайта Брестского горисполкома, а телефон почти постоянно занят.

Декрет «О содействии занятости населения», подписанный Александром Лукашенко в январе 2018 года, обязал всех «не занятых в экономике» граждан Беларуси в полном объеме платить за датированные государством услуги ЖКХ, начиная с 2019 года.

Член комиссии, заместитель главы администрации Вячеслав Метлицкий рассказал журналистам, что «не занятым в экономике» уже разослали около двух тысяч SMS. Но за чей счет?

«Это уже наши внутренние вопросы, за чей счет посылаются. Я распространять такую информацию не буду. Люди за них не платят. Для чего это делается? Чтобы человек мог подтвердить свою занятость », - сказал Вячеслав Метлицкий.

Получатель SMS должен обратиться в комиссию и подать необходимые документы, чтобы его исключили из «тунеядской» базы.

По словам Вячеслава Метлицкого, комиссия Московской администрации Бреста «одна из первых, кто начал использовать SMS».

Сколько всего граждан комиссия исключила из базы и сколько в ней осталось, обещают рассказать в конце января.