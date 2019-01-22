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Для белорусских госслужащих пропишут правила поведения в соцсетях

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  • 22.01.2019, 21:40
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фото из открытых источников

Сегодня диктатор провел совещание по проекту закона «О государственной службе».

На совещании обсудили создание целостной системы государственной службы, рассказал директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов в эфире белорусских телеканалов. Кроме того, для госслужащих пропишут правила поведения в соцсетях, передает tut.by.

«На сегодняшний день у нас разрозненно регулируются военная служба, служба в военизированных организациях и государственная гражданская служба. Этот проект закона говорит о том, что в стране существует единая система государственной службы, объединяющая все эти виды», — уточнил он.

«Приложением к этому проекту являются общие требования, этические требования, которые устанавливают для государственного служащего как в служебное, так и внеслужебное время. Кроме того, там прописывается, как с учетом сегодняшнего развития информационных технологий государственному служащему вести себя в социальных сетях», — сообщил Ипатов.

Отметим, что правила поведения госслужащего в соцсетях несколько лет действуют в России и Казахстане.

«Материальное положение госслужащих должно расти или падать в соответствии с ростом или падением жизненного уровня нашего населения. Это ключевое», — сказал правитель. Он отметил, что одной из его принципиальных позиций по этому законопроекту является закрепление обязательных правил поведения, обеспечивающих строгую исполнительскую дисциплину.


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