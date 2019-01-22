В Беларуси после акции памяти Михаила Жизневского задержали двух активистов 3 22.01.2019, 21:49

Михаил Жизневский

Акция проходила возле посольства Украины в Беларуси.

После акции памяти Михаила Жизневского около украинского посольства в Минске 22 января задержали председателя «Молодого фронта» Дениса Урбановича и Ольгу Николайчик.

Телеграмм-канал «Молодого фронта» разместил видео задержания. На нем видно, как пять мужчин в штатском помещают двух человек в микроавтобус, за ними идет активистка Нина Багинская, но один из людей в штатском ее отталкивает, пишет «Радыё Свабода».

Автор видео назвал имена задержанных - Денис Урбанович и Ольга Николайчик, и добавил, что их могли отвезти в Центральный РУВД Минска. Получить комментарий милиции не удалось.

«Мы проводили в парке за украинским посольством у памятника Шевченко акцию памяти Жизневского. За нами шли сотрудники милиции, ОМОНа, не знаю, кто они, они не представлялись. Мы доехали на автобусе до площади Победы, после дошли до ЦУМа, от ЦУМа пошли назад пешком. Здесь Дениса Урбанович задержали», - сказал мужчина на видео.

Эти слова подтвердила Нина Багинская, она также добавила, что в акции приняли участие шесть человек, по крайней мере двоих участников задержали.

22 января 2014 года от огнестрельного ранения в сердце в Киеве погиб активист Евромайдана белорус Михаил Жизневский.