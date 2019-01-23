«Не хочу плодить нищету»: Психолог ответил на крик души холостяка из райцентра 12 23.01.2019, 9:55

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Кадр из фильма «Одинокая женщина желает познакомиться»

Нужно ли мужчине, который зарабатывает копейки и не построил свою квартиру, обзаводиться семьей?

Сайт Charter97.org публиковал письмо 40-летнего белорусского холостяка из райцентра:

— Мне уже перевалило за 40 лет. К такому возрасту у многих людей уже взрослые дети, квартира, машина. Я не женат, и никогда женатым не был. В молодости не готов был ни морально, ни материально создать и содержать семью. Думал, сначала «встать на ноги», быть материально независимым, приобрести жилье, а потом уже создавать семью. Но «на ноги» так и не встал, жилье не приобрел.

Я обычный, «звезд с неба» не хватаю, живу в маленьком райцентре, зарплата небольшая. Ну не умею я «крутиться», «делать деньги», а заработать законным путем себе на покупку или постройку жилья не получилось.

Первое время такое положение вещей меня угнетало. Вроде бы неглупый человек, хоть и без высшего образования, а перспектив не просматривается. В райцентре можно менять работу хоть каждый год, «копейкой» будет больше или меньше, но все равно не разбогатеешь.

Лет 10 назад я пытался поменять что-то в жизни, вырваться из райцентра, где низкие заработки и нет перспектив. Некоторое время работал в областном центре и жил на съемной квартире. Так на съем квартиры и оплату коммунальных услуг уходило ползарплаты. Оставалось на питание и мелкие расходы. Так я и вернулся домой.

Мне самому того, что зарабатываю, хватает. Я человек неприхотливый, без вредных привычек. И я осознал, что при таком положении лучше быть холостяком. В моем понимании, чтобы семья была успешной, помимо взаимной симпатии и взаимопонимания нужен и определенный материальный достаток (чтобы не приходилось экономить на самом необходимом), наличие жилья. Ведь большинство семей распадаются по причине жилищной и бытовой неустроенности. А я не хочу экспериментировать: жениться, а потом скитаться по съемным квартирам. Не хочу, чтобы экономили каждую копейку, не хочу плодить нищету.

Мне становится грустно, когда работающие люди, имеющие детей, вынуждены одалживать 10-20 рублей (в том числе и у меня), чтобы «дотянуть до зарплаты» или собрать детей в школу. В магазинах своего райцентра я видел урны для пожертвований с надписью «Соберем ребенка в школу».

Я не хочу жить, как люди, которые из-за отсутствия перспектив и невозможности дать своим детям необходимое, начинают злоупотреблять алкоголем. Наверно, в каждом доме (а то и в подъезде) есть такие семьи.

Кадр из фильма «Одинокая женщина желает познакомиться»

От знакомых слышал советы, что можно найти женщину с квартирой и жить у нее. Но этот вариант я не рассматриваю. Как правило, женщина с квартирой имеет детей от прежнего (прежних) браков. Это нужно брать ответственность за воспитание и содержание, по сути, чужих детей. К тому же, как только возникнет ссора, размолвка, жена сразу будет попрекать, мол, у тебя самого нет ни кола, ни двора! И что сказать в ответ? Крыть нечем!

В конце концов придем к разводу и разделу имущества. Только и делить будет нечего — как пришел с «голым задом», так и придется уйти! Сужу по нескольким своим знакомым.

Предвижу, что мне скажут, мол, раньше (в советские времена) тоже непросто жить было, однако семьи чаще создавались, рождалось больше детей, меньше было разводов и т.д. Да, это было так! Но в то время (при всех минусах советского строя) у людей была надежда на «светлое будущее». А сегодня ты работаешь, берешь кредит в банке на строительство жилья, а через год-два можно пополнить ряды «тунеядцев». Вот и строй планы!

Есть расхожее мнение, что в старости одинокому человеку и стакана воды никто не подаст, и в материальном отношении никто не поможет, раз детей нет. Но в том-то и дело, что сейчас родители-пенсионеры вынуждены помогать своим взрослым детям и внукам, нежели наоборот. В сельской местности вообще семьями живут на пенсии родителей-пенсионеров, т. к. у них пенсии чаще выше, чем зарплаты их детей и внуков, работающих в сельхозпредприятиях. Да и до старости еще нужно дожить, дотянуть до нового пенсионного возраста.

Мне могут посоветовать: бери пример с успешных семей! Да, есть и такие семьи, где супруги реализовали свой потенциал, имеют определенный достаток, свое жилье, есть взаимопонимание и взаимная симпатия. Но в том-то и дело, что одним удается построить успешную семью, а другим нет, как бы ни старались. К сожалению, но таких холостяков, как я, становится все больше и больше. И это еще не худший вариант. Хуже, когда семьи распадаются, когда лишают родительских прав, детей отдают в приемные семьи, а бывшие родители попросту спиваются и деградируют.

А что думаете вы, уважаемые читатели? Что лучше: оставаться холостяком или пытаться все же создавать семью, не имея достаточных средств на ее содержание?

Кадр из фильма «Одинокая женщина желает познакомиться»

Холостяк из райцентра.

Сегодня сайт tut.by опубликовал комментарий психолога, адресованный автору письма.

Сергей Жадько, психолог Центра успешных отношений:

— Здравствуйте, внимательно ознакомился с вашим письмом. Да, действительно, жилищный вопрос — одна из трудностей для людей по всему миру, в том числе в Беларуси.

Из ваших рассуждений я сделал вывод, что все-таки вы хотите отношений с женщиной и чтобы у вас была своя семья. Но та заработная плата, которая у вас сейчас есть, не позволит вам содержать свою семью и снимать (или купить) квартиру.

Соответственно, нужно ставить перед собой цель и разрабатывать стратегию, как достигнуть честным способом большего достатка. Возможно, освоить другую профессию либо улучшить свои навыки в вашей специальности и, возможно, оказывать частные услуги.

Под лежачий камень вода не течет. То, что вы пробовали вырваться из маленького городка и уезжали в областной центр — это здорово, но когда вы столкнулись там с трудностями, вместо того чтобы двигаться дальше — вы вернулись назад.

Читая ваше повествование, все время смущает то, что вы без конца жалуетесь на то, как трудно. Но, поверьте, многие люди находились либо находятся прямо сейчас в такой же ситуации. И если просто списывать все на обстоятельства, на ваше неумение «крутиться» и так далее, то вы так и останетесь там же, где вы сейчас.

Если бы вы собирались вести какой-то монашеский образ жизни, где материальные блага вообще не являются ценностью и к ним нет стремлений, то тогда мы не получили бы от вас это письмо. Но в вашем письме чувствуется потребность в человеческих отношениях. Вы хотите встретить женщину, которую вы бы любили и получали стабильность.

Но вы фиксируетесь только на том, чего не хватает, что мешает и ограничивает. И ищете причины, которые оправдывают вашу бездеятельность. Рекомендую вам взять как девиз вот это высказывание: «Есть желание — тысяча возможностей, нет желания — тысяча причин».

Возможно, ваше поведение обусловлено не тем, что у вас нет квартиры или достойной зарплаты, а тем, что у вас есть страх вступать в серьезные отношения с женщиной, брать и нести за них ответственность. Если это так, то я делаю вывод, что вы не уверены в себе и у вас есть трудности с самооценкой и самоотношением.

Трудно дать более развернутую информацию, так как вы в своем письме подробно об этом не рассказываете. Вся наша жизнь — это опыт. И наше предназначение как человеческих существ учиться, преодолевая жизненные трудности. Возможно, если вы осознаете, для чего вам эти трудности преодолевать и ради чего вы это делаете, то эта мотивация даст вам внутренние силы и поможет достичь того, чего вы хотите.

Потому что если мы знаем, для чего жить, то мы можем выдержать любое «как».

Рекомендую ознакомиться с тем, что такое треугольник Карпмана и как из него выходить. А также прочтите книгу Карпмана «Жизнь, свободная от игр» и Эриха Фромма «Искусство любить».