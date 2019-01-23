Леонид Кулаков: Власти скрывают местонахождение Урбановича и Николайчик 23.01.2019, 12:52

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Леонид Кулаков

Активисты дежурят в судах Минска, чтобы не допустить провокаций.

Вчера после акции памяти Михаила Жизневского около украинского посольства в Минске 22 января задержали председателя «Молодого фронта» Дениса Урбановича и общественную активистку и режиссера Ольгу Николайчик. Задержание произошло после возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

Ситуацию для сайта Charter97.org прокомментировал активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков:

- Вчера вечером мы позвонили в РОВД Центрального района. Но там сказали, что задержанных активистов там нет.

Позже мы связались с Ольгой Николайчик. Она сообщила, что ее и Дениса Урбановича везут в ЦИП на улице Окрестина.

Сегодня должен состояться суд. Но где и когда – никто не знает. Белорусские суды и милиция – они непредсказуемые. Активистов могут судить как по месту задержания, это значит в суде Центрального района, так и по месту жительства.

Ни в одной из инстанции нам не дают ответа, где находятся Николайчик и Урбанович. Получается, что власти скрывают их местонахождение. Судья Центрального района Виктория Шабуня сказала нам, что ничего не знает о судьбе задержанных и если она и будет их судить – то только после обеда.

В итоге мы разделились: часть активистов дежурит в суде Центрального района, другая часть – в суде Первомайского района.

Хотелось бы, чтобы власти Украины обратили внимание на этот произвол. Как же так: активисты возлагают цветы к памятнику великого сына Украины в день, когда погиб человек, официально получивший от президента Петра Порошенко звание Героя Украины – а их за это арестовывают и скрывают их местонахождение. Считаю, что украинская сторона должна отреагировать на этот беспредел.

Слова Леонида Кулакова подтвердил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский:

- ЦИП на Окрестина отказывается давать информацию о местонахождении Урбановича и Николайчик. Сейчас держим вахты, ждем их в районных судах.