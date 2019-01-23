«Русский мир» защищают люмпены 4 Александр Тверской

23.01.2019, 14:25

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Александр Тверской

Война Украины и России - это война благородства с подлостью.

Война на Донбассе обнажила еще больше отличий между Россией и Украиной. Эти отличия настолько детально прорисовались, что только слепой может их не замечать.

Со стороны России воюют уголовники, опустившиеся люди, безработные, авантюристы, алкоголики. Символично, что духовный "русский мир" защищают люмпены. Еще в Украину пришли убивать солдаты и офицеры. Только они сначала уволились. И тайком, как мыши, сняли свои погоны. Воинская честь – чувствуете? Так и прет из всех щелей.

А как они возвращаются на родину? Если в виде трупов, то от них отказывается власть, от них за деньги отказываются родные, их стыдливо закапывают подальше от посторонних глаз, как заметают следы преступления. Если в виде калек, то они побираются в переходах и жалуются, что страна их бросила. Конечно, бросила, это ведь "русский мир" – он всегда отличался благодарностью к своим сынам, да никогда и не были они сынами – только выродками, которых не жалко пустить на убой.

Я сказал, что эти люди защищают "русский мир" в Украине. Это не точно. Они не защищают мир – они несут войну. Они грабят, убивают и насилуют. Они наживаются на горе и смерти. Это бандиты, движимые жаждой денег и ненавистью к украинцам. В принципе, им безразлично кого ненавидеть, сегодня – это украинцы и сирийцы (да-да, террористы, конечно). Вчера – это грузины и чеченцы. Можно так еще долго опускаться в темноту этого бездонного колодца нашей истории, и всегда они кого-то ненавидели и рвались убивать. Дна у этого колодца нет.

Посмотрите на лица оккупантов. Этика – есть продолжение эстетики, ее неотъемлемая часть. И мы видим подтверждение этого в их внешнем виде. Они в массе своей уродливы, выражение их лиц лишено интеллекта и человечности, они отталкивают своим обликом, своим поведением, своей речью. Они не уважают даже своего противника, у них грязь в словах и поступках. Они возомнили себя всем, являясь, по сути, ничтожествами во плоти.

И взгляните на украинцев, которые воюют. Это в массе своей образованные, интеллигентные люди, устроенные в жизни, знающие, ради чего они живут, ради чего они сражаются. Им никто не промывал мозги, ибо у них есть своя воля и есть совесть. Они не сбегали от своих жен на войну, чтобы завести новых, они не бежали грабить, потому что в жизни ничего не добились, – они пошли защищать свою землю. Их слова, поступки, глаза правдивы, спокойны, уверенны и беззлобны. Они любят жизнь и любят свою страну. Это принципиально иные люди, несущие в себе свет справедливости. И этот свет режет глаза оккупантам и убийцам.

Украинских воинов хоронят всей страной. Их помнят каждого поименно. Ими гордятся. По ним плачут. Вернувшихся безмерно уважают, благодарят и помогают.

Это война благородства с подлостью. Чести с бесчестием. Порядка с хаосом. Добра со злом. Сегодня украинцы воюют не просто за свои земли, они сдерживают кровожадный, бессмысленный в своей жестокости, одуревший в своей ненависти ко всему вокруг "русский мир" на последнем рубеже. И они обязательно победят. Я видел их глаза – они победят.

Александр Тверской, "Фейсбук"